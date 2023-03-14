https://ria.ru/20230314/patent-1857672209.html
МВД согласилось продлить предельный срок действия трудовых патентов
МВД согласилось продлить предельный срок действия трудовых патентов - РИА Новости, 14.03.2023
МВД согласилось продлить предельный срок действия трудовых патентов
Министерство внутренних дел РФ согласилось с предложением уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова увеличить предельный срок РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T00:19
2023-03-14T00:19
2023-03-14T00:28
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ согласилось с предложением уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова увеличить предельный срок действия трудового патента для мигрантов, сообщила пресс-служба омбудсмена."МВД РФ согласно с предложением уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова внести изменения в федеральный закон №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", которые увеличили бы предельный срок действия трудового патента для иностранных граждан", - указывается в пресс-релизе. В нем говорится, что в письме, направленном в адрес уполномоченного за подписью замминистра МВД Андрея Храпова, подчеркивается, что МВД "готово сократить срок выдачи патента с 10 до 5 дней, одновременно увеличив период его действия при условии соблюдения всех необходимых требований в рамках миграционного контроля". Ранее, напоминается в пресс-релизе, Титов направлял в правительство предложение увеличить срок действия такого патента с 12 до 36 месяцев. Комментируя решение МВД, уполномоченный заметил: "Несмотря на то, что установленный законом №115-ФЗ срок для рассмотрения заявления о выдаче патента не может превышать 10 дней, еще до 20 дней уходит у мигрантов на сбор и оформление необходимых для его получения документов". В результате, по его словам, иностранные рабочие ежегодно на месяц выпадают из экономического оборота, предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ. "Продление действия патента до трех лет позволит в условиях дефицита рабочей силы не тратить столько времени впустую", - заключил омбудсмен.
https://ria.ru/20230313/telo-1857573957.html
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общество, россия, борис титов, андрей храпов
Общество, Россия, Борис Титов, Андрей Храпов
МВД согласилось продлить предельный срок действия трудовых патентов
МВД согласилось продлить предельный срок действия трудового патента для мигрантов
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ согласилось с предложением уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова увеличить предельный срок действия трудового патента для мигрантов, сообщила пресс-служба омбудсмена.
"МВД РФ согласно с предложением уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова внести изменения в федеральный закон №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", которые увеличили бы предельный срок действия трудового патента для иностранных граждан", - указывается в пресс-релизе.
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В нем говорится, что в письме, направленном в адрес уполномоченного за подписью замминистра МВД Андрея Храпова
, подчеркивается, что МВД "готово сократить срок выдачи патента с 10 до 5 дней, одновременно увеличив период его действия при условии соблюдения всех необходимых требований в рамках миграционного контроля". Ранее, напоминается в пресс-релизе, Титов направлял в правительство предложение увеличить срок действия такого патента с 12 до 36 месяцев.
Комментируя решение МВД, уполномоченный заметил: "Несмотря на то, что установленный законом №115-ФЗ срок для рассмотрения заявления о выдаче патента не может превышать 10 дней, еще до 20 дней уходит у мигрантов на сбор и оформление необходимых для его получения документов".
В результате, по его словам, иностранные рабочие ежегодно на месяц выпадают из экономического оборота, предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ.
"Продление действия патента до трех лет позволит в условиях дефицита рабочей силы не тратить столько времени впустую", - заключил омбудсмен.
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