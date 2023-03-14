https://ria.ru/20230314/patent-1857672209.html

МВД согласилось продлить предельный срок действия трудовых патентов

МВД согласилось продлить предельный срок действия трудовых патентов - РИА Новости, 14.03.2023

МВД согласилось продлить предельный срок действия трудовых патентов

Министерство внутренних дел РФ согласилось с предложением уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова увеличить предельный срок РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T00:19

2023-03-14T00:19

2023-03-14T00:28

общество

россия

борис титов

андрей храпов

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ согласилось с предложением уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова увеличить предельный срок действия трудового патента для мигрантов, сообщила пресс-служба омбудсмена."МВД РФ согласно с предложением уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова внести изменения в федеральный закон №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", которые увеличили бы предельный срок действия трудового патента для иностранных граждан", - указывается в пресс-релизе. В нем говорится, что в письме, направленном в адрес уполномоченного за подписью замминистра МВД Андрея Храпова, подчеркивается, что МВД "готово сократить срок выдачи патента с 10 до 5 дней, одновременно увеличив период его действия при условии соблюдения всех необходимых требований в рамках миграционного контроля". Ранее, напоминается в пресс-релизе, Титов направлял в правительство предложение увеличить срок действия такого патента с 12 до 36 месяцев. Комментируя решение МВД, уполномоченный заметил: "Несмотря на то, что установленный законом №115-ФЗ срок для рассмотрения заявления о выдаче патента не может превышать 10 дней, еще до 20 дней уходит у мигрантов на сбор и оформление необходимых для его получения документов". В результате, по его словам, иностранные рабочие ежегодно на месяц выпадают из экономического оборота, предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ. "Продление действия патента до трех лет позволит в условиях дефицита рабочей силы не тратить столько времени впустую", - заключил омбудсмен.

https://ria.ru/20230313/telo-1857573957.html

https://ria.ru/20230310/ubiystvo-1857093668.html

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общество, россия, борис титов, андрей храпов