https://ria.ru/20230314/pashinyan-1857795139.html

Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией

Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией - РИА Новости, 14.03.2023

Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией, а существующие проблемы обсуждаются. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:10

2023-03-14T15:10

2023-03-14T15:10

в мире

россия

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией, а существующие проблемы обсуждаются. "Отвечая на ваш вопрос о разногласиях с Россией… Наши отношения искренние, так как мы говорим, обсуждаем, и конечно констатируем, что есть проблемы", - сказал Пашинян. По его словам, часть этих проблем объективна и не может быть причиной кризиса в отношениях.

https://ria.ru/20230310/armeniya-1856971656.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, армения, никол пашинян