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Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией - РИА Новости, 14.03.2023
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15:10 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/pashinyan-1857795139.html
Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией
Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией - РИА Новости, 14.03.2023
Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией, а существующие проблемы обсуждаются. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:10
2023-03-14T15:10
в мире
россия
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией, а существующие проблемы обсуждаются. "Отвечая на ваш вопрос о разногласиях с Россией… Наши отношения искренние, так как мы говорим, обсуждаем, и конечно констатируем, что есть проблемы", - сказал Пашинян. По его словам, часть этих проблем объективна и не может быть причиной кризиса в отношениях.
https://ria.ru/20230310/armeniya-1856971656.html
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в мире, россия, армения, никол пашинян
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией, а существующие проблемы обсуждаются.
"Отвечая на ваш вопрос о разногласиях с Россией… Наши отношения искренние, так как мы говорим, обсуждаем, и конечно констатируем, что есть проблемы", - сказал Пашинян.
По его словам, часть этих проблем объективна и не может быть причиной кризиса в отношениях.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Песков прокомментировал запрет на въезд в Армению медиаменеджерам
10 марта, 12:34
 
В миреРоссияАрменияНикол Пашинян
 
 
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