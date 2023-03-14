https://ria.ru/20230314/pashinyan-1857795139.html
Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией
Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией - РИА Новости, 14.03.2023
Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией, а существующие проблемы обсуждаются. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:10
2023-03-14T15:10
2023-03-14T15:10
в мире
россия
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией, а существующие проблемы обсуждаются. "Отвечая на ваш вопрос о разногласиях с Россией… Наши отношения искренние, так как мы говорим, обсуждаем, и конечно констатируем, что есть проблемы", - сказал Пашинян. По его словам, часть этих проблем объективна и не может быть причиной кризиса в отношениях.
https://ria.ru/20230310/armeniya-1856971656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, никол пашинян
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией
Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией