https://ria.ru/20230314/partnerstvo-1857732098.html
К пулу партнеров ABG Partners присоединился инвестор Максим Каганский
К пулу партнеров ABG Partners присоединился инвестор Максим Каганский - РИА Новости, 14.03.2023
К пулу партнеров ABG Partners присоединился инвестор Максим Каганский
ABG Partners (Московская коллегия адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры") усиливает свою команду, к пулу партнеров коллегии присоединился инвестор... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:28
2023-03-14T15:28
2023-03-14T15:28
россия
максим каганский
андрей андреев
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ABG Partners (Московская коллегия адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры") усиливает свою команду, к пулу партнеров коллегии присоединился инвестор Максим Каганский, который возглавит практику финансового и инвестиционного консалтинга.В составе ABG Partners Максим займется развитием нового для коллегии направления – формированием инвестиционно-финансового контура для валидации крупных проектов и сопровождением инвестиционных контрактов доверителей. Также в зону курирования партнера войдут вопросы по сделкам секьюритизации, структурного и проектного финансирования.Максим Каганский окончил Московский юридический институт МВД России (с 2014 года - МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя). В период 2000-2007 годах работал в структурах службы экономической безопасности МВД России.Максим известен как бизнесмен и инвестор, владеющий активами в нескольких бизнес-единицах, среди них доля в ГК "Карельские Рыбные Заводы" - вертикально-интегрированном рыбоводческом холдинге полного цикла (производство рыбного корма, выращивание мальков, форелевые хозяйства, производство готовой продукции), а также в ТРК "Атриум".Помимо управленческой и инвестиционной деятельности Максим Каганский возглавляет Международную лигу профессионального бокса Hardcore boxing и Юниорскую лигу смешанных единоборств Pride JFC, активно развивая тему спорта в стране и инвестируя в строительство полновесной спортивной инфраструктуры для занятий смешанными единоборствами и боксом."Назначение нового партнера обусловлено растущим спросом со стороны доверителей коллегии на услуги профессионального сопровождения инвестиционных проектов, а также консультации в области финансового права и рынков капитала. Тема управления инвестициями для отечественных предпринимателей сегодня одна из главных и острых. Инвестиции нужны, а значит есть необходимость стимулировать их приток в экономику страны. Об этом говорил президент РФ в своем послании Федеральному собранию. За последние два года портфель проектов ABG Partners по сопровождению инвест контрактов, защите капиталовложений и управлению активами разросся, что подтолкнуло к формированию отдельной практики, востребованной как российским бизнесом, так заказчиками внешних рынков дружественных государств", - комментирует присоединение партнера председатель Совета ABG Partners, адвокат Андрей Андреев.Справка о компанииМосковская коллегия адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры" (ABG Partners) создана в 2021 году в результате слияния юридического бюро United Partners с командой, специализирующейся на рынке банкротства более 12 лет. Костяк партнерства образован из бывших сотрудников МДМ Банка по работе с проблемными активами корпоративных клиентов. Команда включает в себя 25 человек, в состав которых входят: адвокаты, арбитражные управляющие, юристы-аналитики, судебные юристы, финансовые аналитики. Коллегия отмечена рейтингами "Право-300", "Коммерсантъ", Forbes.Официальный сайт компании. ㅤРЕКЛАМАМКА "АБГ И ПАРТНЕРЫ"; ИНН 9704054538erid: 4CQwVszH9pSXqtTKDFB
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим каганский, андрей андреев
Россия, Максим Каганский, Андрей Андреев
ABG Partners (Московская коллегия адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры") усиливает свою команду, к пулу партнеров коллегии присоединился инвестор Максим Каганский, который возглавит практику финансового и инвестиционного консалтинга.
В составе ABG Partners Максим займется развитием нового для коллегии направления – формированием инвестиционно-финансового контура для валидации крупных проектов и сопровождением инвестиционных контрактов доверителей. Также в зону курирования партнера войдут вопросы по сделкам секьюритизации, структурного и проектного финансирования.
Максим Каганский окончил Московский юридический институт МВД России
(с 2014 года - МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя). В период 2000-2007 годах работал в структурах службы экономической безопасности МВД России.
Максим известен как бизнесмен и инвестор, владеющий активами в нескольких бизнес-единицах, среди них доля в ГК "Карельские Рыбные Заводы" - вертикально-интегрированном рыбоводческом холдинге полного цикла (производство рыбного корма, выращивание мальков, форелевые хозяйства, производство готовой продукции), а также в ТРК "Атриум".
Помимо управленческой и инвестиционной деятельности Максим Каганский возглавляет Международную лигу профессионального бокса Hardcore boxing и Юниорскую лигу смешанных единоборств Pride JFC, активно развивая тему спорта в стране и инвестируя в строительство полновесной спортивной инфраструктуры для занятий смешанными единоборствами и боксом.
"Назначение нового партнера обусловлено растущим спросом со стороны доверителей коллегии на услуги профессионального сопровождения инвестиционных проектов, а также консультации в области финансового права и рынков капитала. Тема управления инвестициями для отечественных предпринимателей сегодня одна из главных и острых. Инвестиции нужны, а значит есть необходимость стимулировать их приток в экономику страны. Об этом говорил президент РФ в своем послании Федеральному собранию. За последние два года портфель проектов ABG Partners по сопровождению инвест контрактов, защите капиталовложений и управлению активами разросся, что подтолкнуло к формированию отдельной практики, востребованной как российским бизнесом, так заказчиками внешних рынков дружественных государств", - комментирует присоединение партнера председатель Совета ABG Partners, адвокат Андрей Андреев.
Московская коллегия адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры" (ABG Partners) создана в 2021 году в результате слияния юридического бюро United Partners с командой, специализирующейся на рынке банкротства более 12 лет. Костяк партнерства образован из бывших сотрудников МДМ Банка по работе с проблемными активами корпоративных клиентов. Команда включает в себя 25 человек, в состав которых входят: адвокаты, арбитражные управляющие, юристы-аналитики, судебные юристы, финансовые аналитики. Коллегия отмечена рейтингами "Право-300", "Коммерсантъ", Forbes.
МКА "АБГ И ПАРТНЕРЫ"; ИНН 9704054538
erid: 4CQwVszH9pSXqtTKDFB