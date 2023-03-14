https://ria.ru/20230314/partnerstvo-1857715514.html

Пермский край и Индия расширят партнерство в станкостроении и химпроме

Пермский край и Индия расширят партнерство в станкостроении и химпроме - РИА Новости, 14.03.2023

Пермский край и Индия расширят партнерство в станкостроении и химпроме

Компании Пермского края и Индии прорабатывают вопросы расширения партнерства в сфере станкостроения и химической промышленности, сообщается на сайте губернатора РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:08

2023-03-14T11:08

2023-03-14T11:08

пермский край

индия

россия

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ,14 мар – РИА Новости. Компании Пермского края и Индии прорабатывают вопросы расширения партнерства в сфере станкостроения и химической промышленности, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Накануне делегация Пермского края начала бизнес-миссию в Индии. По данным пресс-службы губернатора, в ходе рабочей поездки глава региона Дмитрий Махонин и члены регионального правительства встретились с руководством Ассоциации малого и среднего бизнеса Индии, а также провели переговоры с представителями индийских компаний, сотрудничающих с пермскими предприятиями.По словам Махонина, регион нацелен на расширении импорта из Индии высокотехнологичного оборудования, заинтересован в развитии промышленной кооперации, создании совместных проектов, выстраивании новых логистических цепочек. "Считаем, что у нас большой потенциал для сотрудничества", – отметил Махонин.В ходе визита пермской делегации в Индию состоялась рабочая встреча с руководством одной из крупнейших в стране станкостроительных компаний, специализирующихся на производстве токарных, фрезерных и шлифовальных станков с ЧПУ, а также подсистем, таких как инструментальные башни, ATC. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, предприятие уже поставило в Россию порядка 500 станков. В частности, импортером индийской продукции в регион более 15 лет является компания "Урал-инструмент-Пумори"."Члены правительства и промышленники Пермского края обсудили с индийскими коллегами вопросы взаимодействия с предприятиями станкостроительной отрасли и увеличения поставок оборудования. Был заключен меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры", – говорится в сообщении.Помимо этого, делегация провела переговоры с представителями компании Nuberg Engineering Ltd, которая специализируется на предоставлении услуг в области инжиниринга и промышленного оборудования для химической промышленности, а также производства удобрений. Во встрече приняли участие специалисты региональных компаний АО "Полиэкс" и АО "Метафракс Кемикалс".Губернатор положительно оценил первые результаты работы бизнес-миссии Пермского края. "Для нас основная задача – вывести пермский бизнес на новые рынки. Индия для нас в этом смысле очень перспективна, в том числе, поскольку ее рынок является очень емким для предприятий нефтехимии, лесопереработки, машиностроения, металлургии и других направлений", – заключил Махонин.

https://ria.ru/20230310/zayavki-1857042535.html

пермский край

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, индия, россия, дмитрий махонин