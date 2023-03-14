https://ria.ru/20230314/partnerstvo-1857715514.html
Пермский край и Индия расширят партнерство в станкостроении и химпроме
Пермский край и Индия расширят партнерство в станкостроении и химпроме - РИА Новости, 14.03.2023
Пермский край и Индия расширят партнерство в станкостроении и химпроме
Компании Пермского края и Индии прорабатывают вопросы расширения партнерства в сфере станкостроения и химической промышленности, сообщается на сайте губернатора РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:08
2023-03-14T11:08
2023-03-14T11:08
пермский край
индия
россия
дмитрий махонин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824571627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_705a1f43a010600758af96bd92cfa0de.jpg
ПЕРМЬ,14 мар – РИА Новости. Компании Пермского края и Индии прорабатывают вопросы расширения партнерства в сфере станкостроения и химической промышленности, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Накануне делегация Пермского края начала бизнес-миссию в Индии. По данным пресс-службы губернатора, в ходе рабочей поездки глава региона Дмитрий Махонин и члены регионального правительства встретились с руководством Ассоциации малого и среднего бизнеса Индии, а также провели переговоры с представителями индийских компаний, сотрудничающих с пермскими предприятиями.По словам Махонина, регион нацелен на расширении импорта из Индии высокотехнологичного оборудования, заинтересован в развитии промышленной кооперации, создании совместных проектов, выстраивании новых логистических цепочек. "Считаем, что у нас большой потенциал для сотрудничества", – отметил Махонин.В ходе визита пермской делегации в Индию состоялась рабочая встреча с руководством одной из крупнейших в стране станкостроительных компаний, специализирующихся на производстве токарных, фрезерных и шлифовальных станков с ЧПУ, а также подсистем, таких как инструментальные башни, ATC. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, предприятие уже поставило в Россию порядка 500 станков. В частности, импортером индийской продукции в регион более 15 лет является компания "Урал-инструмент-Пумори"."Члены правительства и промышленники Пермского края обсудили с индийскими коллегами вопросы взаимодействия с предприятиями станкостроительной отрасли и увеличения поставок оборудования. Был заключен меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры", – говорится в сообщении.Помимо этого, делегация провела переговоры с представителями компании Nuberg Engineering Ltd, которая специализируется на предоставлении услуг в области инжиниринга и промышленного оборудования для химической промышленности, а также производства удобрений. Во встрече приняли участие специалисты региональных компаний АО "Полиэкс" и АО "Метафракс Кемикалс".Губернатор положительно оценил первые результаты работы бизнес-миссии Пермского края. "Для нас основная задача – вывести пермский бизнес на новые рынки. Индия для нас в этом смысле очень перспективна, в том числе, поскольку ее рынок является очень емким для предприятий нефтехимии, лесопереработки, машиностроения, металлургии и других направлений", – заключил Махонин.
https://ria.ru/20230310/zayavki-1857042535.html
пермский край
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824571627_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_143073fd998f64ab51c3e9de3488df0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, индия, россия, дмитрий махонин
Пермский край, Индия, Россия, Дмитрий Махонин
ПЕРМЬ,14 мар – РИА Новости. Компании Пермского края и Индии прорабатывают вопросы расширения партнерства в сфере станкостроения и химической промышленности, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Накануне делегация Пермского края начала бизнес-миссию в Индии. По данным пресс-службы губернатора, в ходе рабочей поездки глава региона Дмитрий Махонин
и члены регионального правительства встретились с руководством Ассоциации малого и среднего бизнеса Индии, а также провели переговоры с представителями индийских компаний, сотрудничающих с пермскими предприятиями.
По словам Махонина, регион нацелен на расширении импорта из Индии высокотехнологичного оборудования, заинтересован в развитии промышленной кооперации, создании совместных проектов, выстраивании новых логистических цепочек. "Считаем, что у нас большой потенциал для сотрудничества", – отметил Махонин.
Эксперты одобрили заявки всех потенциальных резидентов ОЭЗ "Пермь"
В ходе визита пермской делегации в Индию состоялась рабочая встреча с руководством одной из крупнейших в стране станкостроительных компаний, специализирующихся на производстве токарных, фрезерных и шлифовальных станков с ЧПУ, а также подсистем, таких как инструментальные башни, ATC. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, предприятие уже поставило в Россию
порядка 500 станков. В частности, импортером индийской продукции в регион более 15 лет является компания "Урал-инструмент-Пумори".
"Члены правительства и промышленники Пермского края обсудили с индийскими коллегами вопросы взаимодействия с предприятиями станкостроительной отрасли и увеличения поставок оборудования. Был заключен меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Помимо этого, делегация провела переговоры с представителями компании Nuberg Engineering Ltd, которая специализируется на предоставлении услуг в области инжиниринга и промышленного оборудования для химической промышленности, а также производства удобрений. Во встрече приняли участие специалисты региональных компаний АО "Полиэкс" и АО "Метафракс Кемикалс".
«
"Встреча была направлена на расширение партнерства Nuberg Engineering Ltd и предприятий Пермского края в части развития компетенций в области химии и катализаторов", – уточнили в пресс-службе губернатора, добавив, что по итогам переговоров индийские инвесторы выразили готовность сотрудничать с предприятиями Пермского края в различных направлениях: от поставок оборудования до создания химических производств "под ключ".
Губернатор положительно оценил первые результаты работы бизнес-миссии Пермского края. "Для нас основная задача – вывести пермский бизнес на новые рынки. Индия для нас в этом смысле очень перспективна, в том числе, поскольку ее рынок является очень емким для предприятий нефтехимии, лесопереработки, машиностроения, металлургии и других направлений", – заключил Махонин.