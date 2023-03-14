https://ria.ru/20230314/pandemiya-1857733191.html
В Кремле прокомментировали возможное завершение пандемии COVID-19
В Кремле прокомментировали возможное завершение пандемии COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле прокомментировали возможное завершение пандемии COVID-19
Прекращение пандемии коронавируса не исключает опасности распространения новых инфекций, для обеспечения безопасности президента РФ и далее будет делаться все... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:51
2023-03-14T11:51
2023-03-14T11:51
распространение коронавируса
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Прекращение пандемии коронавируса не исключает опасности распространения новых инфекций, для обеспечения безопасности президента РФ и далее будет делаться все необходимое, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы исходим прежде всего, и наши специалисты, которые отвечают за безопасность президента, за все аспекты безопасности президента, исходят прежде всего из наших реалий. Прекращение пандемии не исключает опасность распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний", - сказал Песков журналистам. "Мы видим наши цифры ежедневные, которые публикуются. И дальше для обеспечения безопасности президента будет делаться все, что необходимо", - подчеркнул он. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году.
https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857718934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, дмитрий песков, россия, владимир путин
Распространение коронавируса, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали возможное завершение пандемии COVID-19
Песков: прекращение пандемии не ослабит бдительности отвечающих за безопасность Путина
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Прекращение пандемии коронавируса не исключает опасности распространения новых инфекций, для обеспечения безопасности президента РФ и далее будет делаться все необходимое, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы исходим прежде всего, и наши специалисты, которые отвечают за безопасность президента, за все аспекты безопасности президента, исходят прежде всего из наших реалий. Прекращение пандемии не исключает опасность распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний", - сказал Песков журналистам.
"Мы видим наши цифры ежедневные, которые публикуются. И дальше для обеспечения безопасности президента будет делаться все, что необходимо", - подчеркнул он.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году.
Коронавирус в этом году может перейти в разряд сезонных, считает эксперт