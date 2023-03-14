https://ria.ru/20230314/otvet-1857900598.html

Путин рассказал об ответе Дании на просьбу обследовать "Северные потоки"

Путин рассказал об ответе Дании на просьбу обследовать "Северные потоки" - РИА Новости, 14.03.2023

Путин рассказал об ответе Дании на просьбу обследовать "Северные потоки"

Ответ на просьбу Российской Федерации провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств от датских властей был неопределенным, заявил РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:30

2023-03-14T22:30

2023-03-14T22:31

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генеральная прокуратура рф

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Ответ на просьбу Российской Федерации провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств от датских властей был неопределенным, заявил президент России Владимир Путин. "Значит обратились к датским властям с просьбой, мы делали это по-тихому, без шума, без всякого, просто с просьбой совместно провести работу. Либо сформировать международную группу экспертов, специалистов, которые могли бы опуститься вместе, транспарентно, для всех понятно обследовать это место. И если там действительно есть какое-то взрывное устройство, попытаться его обезвредить. Но ответ, как я уже сказал, был неопределенным. Если просто сказать - никакого ответа. Сказали, что надо ждать", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230314/potoki-1857891213.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, европа, германия, владимир путин, павел зарубин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2