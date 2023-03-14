Путин рассказал об ответе Дании на просьбу обследовать "Северные потоки"
Путин: ответ на просьбу России провести обследование "Северных потоков" был неопределенным
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Ответ на просьбу Российской Федерации провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств от датских властей был неопределенным, заявил президент России Владимир Путин.
"Значит обратились к датским властям с просьбой, мы делали это по-тихому, без шума, без всякого, просто с просьбой совместно провести работу. Либо сформировать международную группу экспертов, специалистов, которые могли бы опуститься вместе, транспарентно, для всех понятно обследовать это место. И если там действительно есть какое-то взрывное устройство, попытаться его обезвредить. Но ответ, как я уже сказал, был неопределенным. Если просто сказать - никакого ответа. Сказали, что надо ждать", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.