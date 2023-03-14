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Путин рассказал об ответе Дании на просьбу обследовать "Северные потоки" - РИА Новости, 14.03.2023
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22:30 14.03.2023 (обновлено: 22:31 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/otvet-1857900598.html
Путин рассказал об ответе Дании на просьбу обследовать "Северные потоки"
Путин рассказал об ответе Дании на просьбу обследовать "Северные потоки" - РИА Новости, 14.03.2023
Путин рассказал об ответе Дании на просьбу обследовать "Северные потоки"
Ответ на просьбу Российской Федерации провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств от датских властей был неопределенным, заявил РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T22:30
2023-03-14T22:31
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германия
владимир путин
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алексей миллер
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Ответ на просьбу Российской Федерации провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств от датских властей был неопределенным, заявил президент России Владимир Путин. "Значит обратились к датским властям с просьбой, мы делали это по-тихому, без шума, без всякого, просто с просьбой совместно провести работу. Либо сформировать международную группу экспертов, специалистов, которые могли бы опуститься вместе, транспарентно, для всех понятно обследовать это место. И если там действительно есть какое-то взрывное устройство, попытаться его обезвредить. Но ответ, как я уже сказал, был неопределенным. Если просто сказать - никакого ответа. Сказали, что надо ждать", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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россия, европа, германия, владимир путин, павел зарубин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2
Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
Путин рассказал об ответе Дании на просьбу обследовать "Северные потоки"

Путин: ответ на просьбу России провести обследование "Северных потоков" был неопределенным

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Ответ на просьбу Российской Федерации провести обследование ниток "Северных потоков" на предмет взрывных устройств от датских властей был неопределенным, заявил президент России Владимир Путин.
"Значит обратились к датским властям с просьбой, мы делали это по-тихому, без шума, без всякого, просто с просьбой совместно провести работу. Либо сформировать международную группу экспертов, специалистов, которые могли бы опуститься вместе, транспарентно, для всех понятно обследовать это место. И если там действительно есть какое-то взрывное устройство, попытаться его обезвредить. Но ответ, как я уже сказал, был неопределенным. Если просто сказать - никакого ответа. Сказали, что надо ждать", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин объяснил, почему подрыв "Северных потоков" может быть интересен США
Вчера, 21:16
 
РоссияЕвропаГерманияВладимир ПутинПавел ЗарубинАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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