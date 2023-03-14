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Путин признал проблему оттока кадров из регионов - РИА Новости, 14.03.2023
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17:58 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/ottok-1857855250.html
Путин признал проблему оттока кадров из регионов
Путин признал проблему оттока кадров из регионов - РИА Новости, 14.03.2023
Путин признал проблему оттока кадров из регионов
Для снижения оттока людей из регионов нужно создавать интересные перспективные рабочие места и виды деятельности, которые бы захватывали человека, заявил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:58
2023-03-14T17:58
россия
владимир путин
улан-удэнский авиационный завод
политика
экономика
общество
улан-удэ
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Для снижения оттока людей из регионов нужно создавать интересные перспективные рабочие места и виды деятельности, которые бы захватывали человека, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нужно, прежде всего, создавать интересные качественные перспективные рабочие места, виды деятельности, которые бы захватывали человека", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. Он отметил, что проблема оттока кадров из регионов существует. Для "закрепления" людей в субъектах страны нужно также строить жилье, подчеркнул президент.
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россия
улан-удэ
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россия, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, политика, экономика, общество, улан-удэ, республика бурятия
Россия, Владимир Путин, Улан-Удэнский авиационный завод, Политика, Экономика, Общество, Улан-Удэ, Республика Бурятия
Путин признал проблему оттока кадров из регионов

Путин: для снижения оттока людей из регионов нужно, чтобы их захватывала деятельность там

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Для снижения оттока людей из регионов нужно создавать интересные перспективные рабочие места и виды деятельности, которые бы захватывали человека, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам нужно, прежде всего, создавать интересные качественные перспективные рабочие места, виды деятельности, которые бы захватывали человека", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
Он отметил, что проблема оттока кадров из регионов существует. Для "закрепления" людей в субъектах страны нужно также строить жилье, подчеркнул президент.
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РоссияВладимир ПутинУлан-Удэнский авиационный заводПолитикаЭкономикаОбществоУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
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