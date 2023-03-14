https://ria.ru/20230314/ottok-1857855250.html

Путин признал проблему оттока кадров из регионов

Путин признал проблему оттока кадров из регионов - РИА Новости, 14.03.2023

Путин признал проблему оттока кадров из регионов

Для снижения оттока людей из регионов нужно создавать интересные перспективные рабочие места и виды деятельности, которые бы захватывали человека, заявил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:58

2023-03-14T17:58

2023-03-14T17:58

россия

владимир путин

улан-удэнский авиационный завод

политика

экономика

общество

улан-удэ

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Для снижения оттока людей из регионов нужно создавать интересные перспективные рабочие места и виды деятельности, которые бы захватывали человека, заявил президент России Владимир Путин. "Нам нужно, прежде всего, создавать интересные качественные перспективные рабочие места, виды деятельности, которые бы захватывали человека", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. Он отметил, что проблема оттока кадров из регионов существует. Для "закрепления" людей в субъектах страны нужно также строить жилье, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230126/vyzov-1847534814.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, политика, экономика, общество, улан-удэ, республика бурятия