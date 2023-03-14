https://ria.ru/20230314/otsrochka-1857834657.html
Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии
Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии - РИА Новости, 14.03.2023
Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии
Минпромторг подготовил для Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от службы, заявил Владимир Путин во время посещения авиационного завода в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:57
2023-03-14T16:57
2023-03-14T19:10
россия
улан-удэ
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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УЛАН-УДЭ, 14 мар — РИА Новости. Минпромторг подготовил для Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от службы, заявил Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ.Он подчеркнул, что сейчас необходимо определить приоритеты с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. В связи с этим Министерство промышленности и торговли разработало перечень значимых специальностей и отправило его в Министерство обороны. Как уточнил президент, сейчас представители этих двух ведомств определяют, какое решение следует принять.
https://ria.ru/20230313/sluzhba-1857538902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, улан-удэ, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Улан-Удэ, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии
Путин: Минпромторг подготовил для Минобороны список приоритетных профессий для отсрочки
УЛАН-УДЭ, 14 мар — РИА Новости. Минпромторг подготовил для Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от службы, заявил Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
Он подчеркнул, что сейчас необходимо определить приоритеты с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. В связи с этим Министерство промышленности и торговли разработало перечень значимых специальностей и отправило его в Министерство обороны.
Как уточнил президент, сейчас представители этих двух ведомств определяют, какое решение следует принять.
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