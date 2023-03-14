https://ria.ru/20230314/otsrochka-1857834657.html

Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии

Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии - РИА Новости, 14.03.2023

Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии

Минпромторг подготовил для Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от службы, заявил Владимир Путин во время посещения авиационного завода в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:57

2023-03-14T16:57

2023-03-14T19:10

россия

улан-удэ

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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УЛАН-УДЭ, 14 мар — РИА Новости. Минпромторг подготовил для Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от службы, заявил Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ.Он подчеркнул, что сейчас необходимо определить приоритеты с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. В связи с этим Министерство промышленности и торговли разработало перечень значимых специальностей и отправило его в Министерство обороны. Как уточнил президент, сейчас представители этих двух ведомств определяют, какое решение следует принять.

https://ria.ru/20230313/sluzhba-1857538902.html

россия

улан-удэ

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, улан-удэ, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)