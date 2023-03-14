https://ria.ru/20230314/otravlenie-1857848337.html

В Воронежской области семья попала в больницу с признаками отравления газом

В Воронежской области семья попала в больницу с признаками отравления газом - РИА Новости, 14.03.2023

В Воронежской области семья попала в больницу с признаками отравления газом

Пять членов одной семьи, в том числе трое детей, попали в больницу под Воронежем, предположительно, отравившись угарным газом, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:37

2023-03-14T17:37

2023-03-14T18:44

происшествия

воронежская область

воронеж

лискинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Пять членов одной семьи, в том числе трое детей, попали в больницу под Воронежем, предположительно, отравившись угарным газом, сообщил во вторник РИА Новости представитель прокуратуры региона."Лискинской межрайонной прокуратурой организована проверка по публикациям средств массовой информации об отравлении предположительно угарным газом 14 марта 2023 года семьи из пяти человек, в том числе детей, проживающей в городе Лиски", - сообщил собеседник агентства.По его словам, прокуратура проверит исполнение законодательства о содержании внутридомового газового оборудования. Кроме того, ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, начатой следственными органами."Сотрудники СК проводят по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.Как пояснили РИА Новости в экстренных службах Лискинского района, пострадавшие - дети 2010, 2011 и 2020 годов рождения, родители - 1990 и 1992 годов рождения. Уточняется, что состояние всех госпитализированных на данный момент оценивается как удовлетворительное.

https://ria.ru/20230314/pozhar-1857741563.html

https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857094167.html

воронежская область

воронеж

лискинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронежская область, воронеж, лискинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)