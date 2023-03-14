https://ria.ru/20230314/otravlenie-1857848337.html
В Воронежской области семья попала в больницу с признаками отравления газом
В Воронежской области семья попала в больницу с признаками отравления газом - РИА Новости, 14.03.2023
В Воронежской области семья попала в больницу с признаками отравления газом
Пять членов одной семьи, в том числе трое детей, попали в больницу под Воронежем, предположительно, отравившись угарным газом, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:37
2023-03-14T17:37
2023-03-14T18:44
происшествия
воронежская область
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Пять членов одной семьи, в том числе трое детей, попали в больницу под Воронежем, предположительно, отравившись угарным газом, сообщил во вторник РИА Новости представитель прокуратуры региона."Лискинской межрайонной прокуратурой организована проверка по публикациям средств массовой информации об отравлении предположительно угарным газом 14 марта 2023 года семьи из пяти человек, в том числе детей, проживающей в городе Лиски", - сообщил собеседник агентства.По его словам, прокуратура проверит исполнение законодательства о содержании внутридомового газового оборудования. Кроме того, ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, начатой следственными органами."Сотрудники СК проводят по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.Как пояснили РИА Новости в экстренных службах Лискинского района, пострадавшие - дети 2010, 2011 и 2020 годов рождения, родители - 1990 и 1992 годов рождения. Уточняется, что состояние всех госпитализированных на данный момент оценивается как удовлетворительное.
https://ria.ru/20230314/pozhar-1857741563.html
https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857094167.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронежская область, воронеж, лискинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Лискинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронежской области семья попала в больницу с признаками отравления газом
В Воронежской области пять членов семьи попали в больницу с признаками отравления газом
ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Пять членов одной семьи, в том числе трое детей, попали в больницу под Воронежем, предположительно, отравившись угарным газом, сообщил во вторник РИА Новости представитель прокуратуры региона.
"Лискинской межрайонной прокуратурой организована проверка по публикациям средств массовой информации об отравлении предположительно угарным газом 14 марта 2023 года семьи из пяти человек, в том числе детей, проживающей в городе Лиски", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, прокуратура проверит исполнение законодательства о содержании внутридомового газового оборудования. Кроме того, ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, начатой следственными органами.
"Сотрудники СК
проводят по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Как пояснили РИА Новости в экстренных службах Лискинского района
, пострадавшие - дети 2010, 2011 и 2020 годов рождения, родители - 1990 и 1992 годов рождения. Уточняется, что состояние всех госпитализированных на данный момент оценивается как удовлетворительное.
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