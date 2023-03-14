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Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК - РИА Новости, 14.03.2023
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16:33 14.03.2023 (обновлено: 16:51 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК - РИА Новости, 14.03.2023
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК
Не хватает высококлассных специалистов в ОПК, уровень зарплаты должен стать привлекательным для предприятий подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:33
2023-03-14T16:51
владимир путин
россия
безопасность
технологии
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Не хватает высококлассных специалистов в ОПК, уровень зарплаты должен стать привлекательным для предприятий подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы понимаем и знаем, и вы наверняка тоже знаете, что сейчас многие предприятия работают практически в три смены и не хватает специалистов, особенно высококлассных специалистов. Здесь несколько направлений должны быть реализованы, или по нескольким направлениям мы должны двигаться. Ну, во-первых, уровень заработной платы должен быть привлекательным для того, чтобы работать на предприятиях подобного рода", - сказал Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.Глава государства также добавил, что необходимо решать жилищные вопросы."Мешает, да. Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, всё хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем", - ответил Путин на вопрос сотрудника завода в Улан-Удэ о том, мешает ли дефицит кадров выполнять гособоронзаказ.
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владимир путин, россия, безопасность, технологии, улан-удэ
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Технологии, Улан-Удэ
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК

Путин заявил, что дефицит кадров в ОПК мешает выполнять гособоронзаказ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Не хватает высококлассных специалистов в ОПК, уровень зарплаты должен стать привлекательным для предприятий подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы понимаем и знаем, и вы наверняка тоже знаете, что сейчас многие предприятия работают практически в три смены и не хватает специалистов, особенно высококлассных специалистов. Здесь несколько направлений должны быть реализованы, или по нескольким направлениям мы должны двигаться. Ну, во-первых, уровень заработной платы должен быть привлекательным для того, чтобы работать на предприятиях подобного рода", - сказал Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
Глава государства также добавил, что необходимо решать жилищные вопросы.
"Мешает, да. Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, всё хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем", - ответил Путин на вопрос сотрудника завода в Улан-Удэ о том, мешает ли дефицит кадров выполнять гособоронзаказ.
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