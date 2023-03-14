https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК - РИА Новости, 14.03.2023
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК
Не хватает высококлассных специалистов в ОПК, уровень зарплаты должен стать привлекательным для предприятий подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:33
2023-03-14T16:33
2023-03-14T16:51
владимир путин
россия
безопасность
технологии
улан-удэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854586074_0:110:3094:1850_1920x0_80_0_0_48eaa7df1c024953fb9a70d45ff1c5ae.jpg
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Не хватает высококлассных специалистов в ОПК, уровень зарплаты должен стать привлекательным для предприятий подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы понимаем и знаем, и вы наверняка тоже знаете, что сейчас многие предприятия работают практически в три смены и не хватает специалистов, особенно высококлассных специалистов. Здесь несколько направлений должны быть реализованы, или по нескольким направлениям мы должны двигаться. Ну, во-первых, уровень заработной платы должен быть привлекательным для того, чтобы работать на предприятиях подобного рода", - сказал Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.Глава государства также добавил, что необходимо решать жилищные вопросы."Мешает, да. Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, всё хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем", - ответил Путин на вопрос сотрудника завода в Улан-Удэ о том, мешает ли дефицит кадров выполнять гособоронзаказ.
https://ria.ru/20230214/rostekh-1851843732.html
россия
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854586074_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_18df77c0906dcdd2d74302bc8fece0ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, технологии, улан-удэ
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Технологии, Улан-Удэ
Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК
Путин заявил, что дефицит кадров в ОПК мешает выполнять гособоронзаказ
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Не хватает высококлассных специалистов в ОПК, уровень зарплаты должен стать привлекательным для предприятий подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы понимаем и знаем, и вы наверняка тоже знаете, что сейчас многие предприятия работают практически в три смены и не хватает специалистов, особенно высококлассных специалистов. Здесь несколько направлений должны быть реализованы, или по нескольким направлениям мы должны двигаться. Ну, во-первых, уровень заработной платы должен быть привлекательным для того, чтобы работать на предприятиях подобного рода", - сказал Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ
.
Глава государства также добавил, что необходимо решать жилищные вопросы.
"Мешает, да. Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, всё хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем", - ответил Путин на вопрос сотрудника завода в Улан-Удэ о том, мешает ли дефицит кадров выполнять гособоронзаказ.
"Ростех" назвал самые востребованные специальности в российской оборонке