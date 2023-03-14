https://ria.ru/20230314/oon-1857872315.html

Представитель Британии в ООН заговорил по-русски

Представитель Британии в ООН заговорил по-русски - РИА Новости, 14.03.2023

Представитель Британии в ООН заговорил по-русски

Политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли заговорил по-русски на заседании Совбеза ООН, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:10

2023-03-14T19:10

2023-03-14T19:29

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ООН, 14 мар — РИА Новости. Политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли заговорил по-русски на заседании Совбеза ООН, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.Затем уже на английском он заявил, что Лондон не хочет, "чтобы Россия потерпела крах", а наоборот, желает ей быть преуспевающим государством.В октябре минувшего года группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых государствах. Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html

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"Я семь лет изучал русский язык". Представитель Великобритании в ООН заговорил по-русски "Я семь лет изучал русский язык". Политкоординатор британского постпредства заговорил по-русски 2023-03-14T19:10 true PT0M26S

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в мире, россия, лондон, великобритания, оон