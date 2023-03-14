Рейтинг@Mail.ru
Представитель Британии в ООН заговорил по-русски - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 14.03.2023 (обновлено: 19:29 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/oon-1857872315.html
Представитель Британии в ООН заговорил по-русски
Представитель Британии в ООН заговорил по-русски - РИА Новости, 14.03.2023
Представитель Британии в ООН заговорил по-русски
Политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли заговорил по-русски на заседании Совбеза ООН, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:10
2023-03-14T19:29
в мире
россия
лондон
великобритания
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857870895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de179c0fff9446e19e59c8a1d868e16a.jpg
ООН, 14 мар — РИА Новости. Политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли заговорил по-русски на заседании Совбеза ООН, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.Затем уже на английском он заявил, что Лондон не хочет, "чтобы Россия потерпела крах", а наоборот, желает ей быть преуспевающим государством.В октябре минувшего года группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых государствах. Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.
https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Я семь лет изучал русский язык". Представитель Великобритании в ООН заговорил по-русски
"Я семь лет изучал русский язык". Политкоординатор британского постпредства заговорил по-русски
2023-03-14T19:10
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857870895_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_574e883f00006c9ac4d8c3a7cce8ffb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, великобритания, оон
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, ООН
Представитель Британии в ООН заговорил по-русски

Представитель Британии в ООН Экерсли заговорил по-русски, чтобы доказать, что не русофоб

Читать ria.ru в
ООН, 14 мар — РИА Новости. Политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли заговорил по-русски на заседании Совбеза ООН, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.
«

"Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу", — сказал дипломат.

Затем уже на английском он заявил, что Лондон не хочет, "чтобы Россия потерпела крах", а наоборот, желает ей быть преуспевающим государством.
В октябре минувшего года группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых государствах.
Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Генпрокуратура назвала русофобию на Западе проявлением экстремизма
28 февраля, 17:20
 
В миреРоссияЛондонВеликобританияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала