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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 14.03.2023 (обновлено: 13:21 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/odessa-1857734423.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 14.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:57
2023-03-14T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. Ранее СМИ передавало, что речь может идти о работе ПВО. "Звуки взрывов продолжаются", — отметило интернет-издание "Страна.ua". Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
https://ria.ru/20230314/trevoga-1857727885.html
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Дарья Буймова
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в мире, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одесской области

© iStock.com / MultipediaОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© iStock.com / Multipedia
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области.
«

"Еще один взрыв в Одесской области", — написало местное издание "Думская" в Telegram-канале.

Ранее СМИ передавало, что речь может идти о работе ПВО.
"Звуки взрывов продолжаются", — отметило интернет-издание "Страна.ua".
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.
С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
На юге Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
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