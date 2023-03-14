https://ria.ru/20230314/odessa-1857734423.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 14.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:57
2023-03-14T11:57
2023-03-14T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. Ранее СМИ передавало, что речь может идти о работе ПВО. "Звуки взрывов продолжаются", — отметило интернет-издание "Страна.ua". Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
https://ria.ru/20230314/trevoga-1857727885.html
одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одесской области
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области.
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"Еще один взрыв в Одесской области", — написало местное издание "Думская" в Telegram-канале.
Ранее СМИ передавало, что речь может идти о работе ПВО.
"Звуки взрывов продолжаются", — отметило интернет-издание "Страна.ua".
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине
. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.
С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
На юге Украины объявили воздушную тревогу