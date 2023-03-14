https://ria.ru/20230314/odessa-1857734423.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 14.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:57

2023-03-14T11:57

2023-03-14T13:21

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. Ранее СМИ передавало, что речь может идти о работе ПВО. "Звуки взрывов продолжаются", — отметило интернет-издание "Страна.ua". Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

https://ria.ru/20230314/trevoga-1857727885.html

одесская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, вооруженные силы рф