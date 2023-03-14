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Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ по линии соприкосновения на Днепре
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ по линии соприкосновения на Днепре - РИА Новости, 14.03.2023
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ по линии соприкосновения на Днепре
Киев ежедневно совершает до 150 артобстрелов по линии соприкосновения на Днепре, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:15
2023-03-14T17:15
2023-03-14T17:15
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
днепр (город)
киев
херсонская область
владимир сальдо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Киев ежедневно совершает до 150 артобстрелов по линии соприкосновения на Днепре, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Ежедневно по линии соприкосновения, которой является как раз Днепр, на всей этой линии, от запорожского Энергодара до Кимбургской косы, ежесуточно (фиксируется) от 50 до 150 артиллерийских выпусков", - сказал он. При этом, по его словам, "если говорить по-военному, это не очень интенсивные обстрелы". Сальдо отметил, что обстрелы носят большей частью хаотичный характер, потому что выстрелы осуществляются из ствольной артиллерии и минометов. "Они не обладают высокой точностью попадания, разве что кто-то четко им укажет координаты, а четко указывать координаты могут или ДРГ, засылаемые на Левобережье, или кто-то типа активистов (проукраинских)", - рассказал он.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, днепр (город), киев, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Днепр (город), Киев, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ по линии соприкосновения на Днепре
Сальдо: ВСУ ежедневно совершают до 150 артобстрелов по линии соприкосновения на Днепре