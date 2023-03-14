https://ria.ru/20230314/obstrel-1857780617.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.03.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:16

2023-03-14T14:16

2023-03-14T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - ранен мужчина 1937 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник зафиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк