https://ria.ru/20230314/obstrel-1857780617.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.03.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:16
2023-03-14T14:16
2023-03-14T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - ранен мужчина 1937 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник зафиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
СЦКК ДНР: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель