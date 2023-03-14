https://ria.ru/20230314/obstrel-1857772307.html

При обстреле Красного Луча в ЛНР из HIMARS поврежден детский лагерь

При обстреле Красного Луча в ЛНР из HIMARS поврежден детский лагерь - РИА Новости, 14.03.2023

При обстреле Красного Луча в ЛНР из HIMARS поврежден детский лагерь

Профилакторий шахты и детский лагерь получили повреждения в результате обстрела Красного Луча в ЛНР со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, сообщило... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:41

2023-03-14T13:41

2023-03-14T14:12

специальная военная операция на украине

красный луч

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Профилакторий шахты и детский лагерь получили повреждения в результате обстрела Красного Луча в ЛНР со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела в районе населенного пункта Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS) получили повреждения здания недействующего профилактория шахты имени газеты "Известия" и детского лагеря "Юбилейный", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле населенного пункта Красный Луч со стороны украинских войск, выпустивших шесть ракет из РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230314/obstrel-1857717671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красный луч, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, происшествия