Пушилин напомнил о годовщине обстрела Донецка "Точкой-У"
Пушилин, напомнив об обстреле Донецка "Точкой-У", заявил о миссии уничтожить неофашизм
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об особой миссии - уничтожить неофашизм, так он прокомментировал годовщину трагедии, когда в результате украинского обстрела в Донецке погибли 22 человека.
Пушилин напомнил, что 14 марта 2022 года украинские войска выпустили "Точку-У" с кассетной боеголовкой по центру Донецка в обеденный час пик, когда на улице было особенно многолюдно. 22 человека погибли, 33 мирных жителя пострадали.
"В память навсегда врезались жуткие кадры с места трагедии: крики о помощи и стоны раненых, ошеломленный и разбитый горем Донецк", - отметил врио главы республики в своем Telegram-канале.
Он добавил, что это всего лишь одно из череды многочисленных кровавых преступлений киевского режима. "Украина воюет с мирными жителями Донбасса, а у нас особая миссия – уничтожить неофашизм, сделать так, чтобы он был искоренен навсегда", - подчеркнул Пушилин.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова также считает, что эта трагедия стала точкой невозврата. "Она окончательно подтвердила верность решения о проведении СВО и задач по денацификации государства-химеры. Мы никогда не забудем и не простим это преступление. В свое время каждый виновный сполна расплатится за содеянное. Сегодня же молимся о погибших и искренне разделяем боль утраты с их семьями", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.