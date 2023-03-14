https://ria.ru/20230314/obstrel-1857717671.html

Пушилин напомнил о годовщине обстрела Донецка "Точкой-У"

Пушилин напомнил о годовщине обстрела Донецка "Точкой-У" - РИА Новости, 14.03.2023

Пушилин напомнил о годовщине обстрела Донецка "Точкой-У"

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об особой миссии - уничтожить неофашизм, так он прокомментировал годовщину трагедии, когда в результате украинского обстрела РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:15

2023-03-14T11:15

2023-03-14T15:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об особой миссии - уничтожить неофашизм, так он прокомментировал годовщину трагедии, когда в результате украинского обстрела в Донецке погибли 22 человека. Пушилин напомнил, что 14 марта 2022 года украинские войска выпустили "Точку-У" с кассетной боеголовкой по центру Донецка в обеденный час пик, когда на улице было особенно многолюдно. 22 человека погибли, 33 мирных жителя пострадали. "В память навсегда врезались жуткие кадры с места трагедии: крики о помощи и стоны раненых, ошеломленный и разбитый горем Донецк", - отметил врио главы республики в своем Telegram-канале. Он добавил, что это всего лишь одно из череды многочисленных кровавых преступлений киевского режима. "Украина воюет с мирными жителями Донбасса, а у нас особая миссия – уничтожить неофашизм, сделать так, чтобы он был искоренен навсегда", - подчеркнул Пушилин. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова также считает, что эта трагедия стала точкой невозврата. "Она окончательно подтвердила верность решения о проведении СВО и задач по денацификации государства-химеры. Мы никогда не забудем и не простим это преступление. В свое время каждый виновный сполна расплатится за содеянное. Сегодня же молимся о погибших и искренне разделяем боль утраты с их семьями", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html

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В Донецке вспоминают жертв ракетного обстрела 14 марта 2022 года В Донецке вспоминают жертв ракетного обстрела 14 марта 2022 года 2023-03-14T11:15 true PT0M26S

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, дарья морозова