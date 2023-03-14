https://ria.ru/20230314/neft-1857901212.html

Минфин США подсчитал, сколько нефти Россия продает через западные сервисы

Минфин США подсчитал, сколько нефти Россия продает через западные сервисы - РИА Новости, 14.03.2023

Минфин США подсчитал, сколько нефти Россия продает через западные сервисы

Россия продает 75% нефти, не прибегая к использованию западных услуг, подсчитал американский минфин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:35

2023-03-14T22:35

2023-03-14T22:35

экономика

россия

евросоюз

министерство финансов сша

сша

в мире

австралия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Россия продает 75% нефти, не прибегая к использованию западных услуг, подсчитал американский минфин. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).

https://ria.ru/20230309/neft-1856890291.html

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экономика, россия, евросоюз, министерство финансов сша, сша, в мире, австралия, санкции в отношении россии