https://ria.ru/20230314/nauka-1857739142.html

Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки

Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки - РИА Новости, 14.03.2023

Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки

Мир науки не ограничивается только странами коллективного Запада, и Россия будет развивать научное сотрудничество с другими государствами, где есть сильные... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:15

2023-03-14T12:15

2023-03-14T12:15

наука

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мир науки не ограничивается только странами коллективного Запада, и Россия будет развивать научное сотрудничество с другими государствами, где есть сильные научные школы и которые заинтересованы во взаимодействии с российскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Международное сотрудничество под собой подразумевает две или более сторон. И смысл заключается в том, что сейчас мы, действительно, не по нашей инициативе, потеряли целое направление международного сотрудничества - я имею в виду сотрудничество со странами коллективного Запада", - сказал Песков журналистам во вторник в кулуарах заседания всероссийской премии "За верность науке". "Но мир гораздо более многообразен. И очень сильные научные школы существуют в других странах, которые проявляют живой интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие с нами в самых различных направлениях. Мы это будем делать", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230215/nauka-1852133210.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков