https://ria.ru/20230314/nauka-1857739142.html
Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки
Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки - РИА Новости, 14.03.2023
Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки
Мир науки не ограничивается только странами коллективного Запада, и Россия будет развивать научное сотрудничество с другими государствами, где есть сильные... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:15
2023-03-14T12:15
2023-03-14T12:15
наука
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мир науки не ограничивается только странами коллективного Запада, и Россия будет развивать научное сотрудничество с другими государствами, где есть сильные научные школы и которые заинтересованы во взаимодействии с российскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Международное сотрудничество под собой подразумевает две или более сторон. И смысл заключается в том, что сейчас мы, действительно, не по нашей инициативе, потеряли целое направление международного сотрудничества - я имею в виду сотрудничество со странами коллективного Запада", - сказал Песков журналистам во вторник в кулуарах заседания всероссийской премии "За верность науке". "Но мир гораздо более многообразен. И очень сильные научные школы существуют в других странах, которые проявляют живой интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие с нами в самых различных направлениях. Мы это будем делать", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230215/nauka-1852133210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Наука, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки
Песков: Россия будет сотрудничать в науке с теми странами, которые в этом заинтересованы
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мир науки не ограничивается только странами коллективного Запада, и Россия будет развивать научное сотрудничество с другими государствами, где есть сильные научные школы и которые заинтересованы во взаимодействии с российскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Международное сотрудничество под собой подразумевает две или более сторон. И смысл заключается в том, что сейчас мы, действительно, не по нашей инициативе, потеряли целое направление международного сотрудничества - я имею в виду сотрудничество со странами коллективного Запада", - сказал Песков журналистам во вторник в кулуарах заседания всероссийской премии "За верность науке".
"Но мир гораздо более многообразен. И очень сильные научные школы существуют в других странах, которые проявляют живой интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие с нами в самых различных направлениях. Мы это будем делать", - добавил Песков.
Россия потратит 1,2 триллиона рублей на развитие науки