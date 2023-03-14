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Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки - РИА Новости, 14.03.2023
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Наука
 
12:15 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/nauka-1857739142.html
Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки
Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки - РИА Новости, 14.03.2023
Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки
Мир науки не ограничивается только странами коллективного Запада, и Россия будет развивать научное сотрудничество с другими государствами, где есть сильные... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:15
2023-03-14T12:15
наука
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мир науки не ограничивается только странами коллективного Запада, и Россия будет развивать научное сотрудничество с другими государствами, где есть сильные научные школы и которые заинтересованы во взаимодействии с российскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Международное сотрудничество под собой подразумевает две или более сторон. И смысл заключается в том, что сейчас мы, действительно, не по нашей инициативе, потеряли целое направление международного сотрудничества - я имею в виду сотрудничество со странами коллективного Запада", - сказал Песков журналистам во вторник в кулуарах заседания всероссийской премии "За верность науке". "Но мир гораздо более многообразен. И очень сильные научные школы существуют в других странах, которые проявляют живой интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие с нами в самых различных направлениях. Мы это будем делать", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230215/nauka-1852133210.html
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россия, дмитрий песков
Наука, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о сотрудничестве России с другими странами в сфере науки

Песков: Россия будет сотрудничать в науке с теми странами, которые в этом заинтересованы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мир науки не ограничивается только странами коллективного Запада, и Россия будет развивать научное сотрудничество с другими государствами, где есть сильные научные школы и которые заинтересованы во взаимодействии с российскими коллегами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Международное сотрудничество под собой подразумевает две или более сторон. И смысл заключается в том, что сейчас мы, действительно, не по нашей инициативе, потеряли целое направление международного сотрудничества - я имею в виду сотрудничество со странами коллективного Запада", - сказал Песков журналистам во вторник в кулуарах заседания всероссийской премии "За верность науке".
"Но мир гораздо более многообразен. И очень сильные научные школы существуют в других странах, которые проявляют живой интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие с нами в самых различных направлениях. Мы это будем делать", - добавил Песков.
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