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В России разработали средство от тромбов из древесных отходов - РИА Новости, 14.03.2023
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Наука
 
03:00 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html
В России разработали средство от тромбов из древесных отходов
В России разработали средство от тромбов из древесных отходов - РИА Новости, 14.03.2023
В России разработали средство от тромбов из древесных отходов
Создавать из древесного вторсырья противотромбозные оболочки для медицинских имплантов и носителей лекарств позволит отечественная технология биохимической... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T03:00
2023-03-14T03:00
наука
сибирский федеральный университет
российская академия наук
россия
наука
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Создавать из древесного вторсырья противотромбозные оболочки для медицинских имплантов и носителей лекарств позволит отечественная технология биохимической модификации, считают ученые СФУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.В стандартной системе лесопереработки для дальнейшего использования извлекают только целлюлозу, остальные составляющие древесины превращаются крупнотоннажные невостребованные отходы. Вместе с тем древесное сырье многокомпонентное, оно содержит еще два природных полимера: лигнин и гемицеллюлозы. Последние относятся к полисахаридам и могут стать перспективной составляющей для дальнейшего использования в промышленности, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).Гемицеллюлозы обладают свойствами сорбентов, антиоксидантов и являются полностью биоразлагаемыми. При этом у них достаточно подвижная структура, что дает возможность придавать веществу различные полезные свойства, обратили внимание в вузе.Специалист пояснил, что при длительном соприкосновении с внутренними тканями медицинские импланты создают риск тромбообразования. Тромб может препятствовать току крови или даже привести к закупорке сосуда. Поэтому транспортировщики лекарств и интегрируемые в организм элементы обрабатывают антикоагулянтами. Наиболее популярен гепарин, но он имеет побочные эффекты и нередко вызывает аллергические реакции.Существуют антикоагулянты на основе полисахаридов животных либо из морских водорослей, но модифицировать и регулировать их химический состав значительно сложнее, отметил специалист.Сейчас ученые подтвердили эффективность антикоагулянтов из древесных полисахаридов при экспериментах на клеточных структурах (в пробирке). А в ближайшем будущем специалисты запланировали исследование на лабораторных мышах, обратили внимание в СФУ."Также нам впервые удалось получить производные гемицеллюлоз без применения токсичных органических растворителей. Обычно в процессе сульфатирования используют экологически небезопасные реактивы на основе серной кислоты. Мы работаем с нетоксичными растворителями и более безопасной сульфаминовой кислотой", – добавил Маляр.Ученый отметил, что технология трехкомпонентной переработки лесоотходов может потребовать значительных финансовых вложений. Сначала необходимо сепарировать лигнин, а уже потом разделить целлюлозу и гемицеллюлозы так, чтобы вещества не имели других примесей.Однако затраты на внедрение новых способов лесопереработки могут окупиться за счет производства не только антикоагулянтов, но и другой медицинской продукции, предположил специалист. Гемицеллюлозы можно использовать в качестве вспомогательных веществ в таблетках, а также как сорбент либо антиоксидант.Исследование выполнено в сотрудничестве с Институтом химии и химической технологии (ИХХТ) СО РАН и Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Министерства здравоохранения РФ. Разработка новых материалов велась в рамках стратегического проекта СФУ "М4: material science, mining, metallurgy, machinery", входящего в программу "Приоритет-2030".
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сибирский федеральный университет, российская академия наук, россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, здоровье, здоровье - общество
Наука, Сибирский федеральный университет, Российская академия наук, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Здоровье, Здоровье - Общество

В России разработали средство от тромбов из древесных отходов

© iStock.com / iLexxТромб
Тромб - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© iStock.com / iLexx
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Создавать из древесного вторсырья противотромбозные оболочки для медицинских имплантов и носителей лекарств позволит отечественная технология биохимической модификации, считают ученые СФУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.
В стандартной системе лесопереработки для дальнейшего использования извлекают только целлюлозу, остальные составляющие древесины превращаются крупнотоннажные невостребованные отходы.
Вместе с тем древесное сырье многокомпонентное, оно содержит еще два природных полимера: лигнин и гемицеллюлозы. Последние относятся к полисахаридам и могут стать перспективной составляющей для дальнейшего использования в промышленности, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).
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Гемицеллюлозы обладают свойствами сорбентов, антиоксидантов и являются полностью биоразлагаемыми. При этом у них достаточно подвижная структура, что дает возможность придавать веществу различные полезные свойства, обратили внимание в вузе.
«

"Мы разработали технологию модификации этого полимера сульфатными группами. Так он приобретает свойства антикоагулянта – вещества, препятствующего тромбообразованию. Наши производные могут формировать тонкие пленки, оптимальные для покрытия носителей лекарств и имплантов", – уточнил доцент кафедры органической и аналитической химии Института цветных металлов и материаловедения СФУ Юрий Маляр.

Специалист пояснил, что при длительном соприкосновении с внутренними тканями медицинские импланты создают риск тромбообразования. Тромб может препятствовать току крови или даже привести к закупорке сосуда. Поэтому транспортировщики лекарств и интегрируемые в организм элементы обрабатывают антикоагулянтами. Наиболее популярен гепарин, но он имеет побочные эффекты и нередко вызывает аллергические реакции.
Существуют антикоагулянты на основе полисахаридов животных либо из морских водорослей, но модифицировать и регулировать их химический состав значительно сложнее, отметил специалист.
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Сейчас ученые подтвердили эффективность антикоагулянтов из древесных полисахаридов при экспериментах на клеточных структурах (в пробирке). А в ближайшем будущем специалисты запланировали исследование на лабораторных мышах, обратили внимание в СФУ.
"Также нам впервые удалось получить производные гемицеллюлоз без применения токсичных органических растворителей. Обычно в процессе сульфатирования используют экологически небезопасные реактивы на основе серной кислоты. Мы работаем с нетоксичными растворителями и более безопасной сульфаминовой кислотой", – добавил Маляр.
© Фото : пресс-служба СФУЛаборатория СФУ
Лаборатория СФУ
Лаборатория СФУ
© Фото : пресс-служба СФУ
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© Фото : пресс-служба СФУЛаборатория СФУ
Лаборатория СФУ
Лаборатория СФУ
© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 2
Лаборатория СФУ
© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 2
Лаборатория СФУ
© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 2
Ученый отметил, что технология трехкомпонентной переработки лесоотходов может потребовать значительных финансовых вложений. Сначала необходимо сепарировать лигнин, а уже потом разделить целлюлозу и гемицеллюлозы так, чтобы вещества не имели других примесей.
Однако затраты на внедрение новых способов лесопереработки могут окупиться за счет производства не только антикоагулянтов, но и другой медицинской продукции, предположил специалист. Гемицеллюлозы можно использовать в качестве вспомогательных веществ в таблетках, а также как сорбент либо антиоксидант.
Исследование выполнено в сотрудничестве с Институтом химии и химической технологии (ИХХТ) СО РАН и Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Министерства здравоохранения РФ. Разработка новых материалов велась в рамках стратегического проекта СФУ "М4: material science, mining, metallurgy, machinery", входящего в программу "Приоритет-2030".
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