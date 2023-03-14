https://ria.ru/20230314/natsizm-1857738611.html

Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров

Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров - РИА Новости, 14.03.2023

Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров

Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:12

2023-03-14T12:12

2023-03-14T12:12

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники, которые, кстати сказать, отдают должное не только воинам, которые представляют народы Советского союза, но и которые поставлены в честь союзников, сражавшихся с нами в той великой войне, будь то французы, чехи, словаки, многие другие народы", - сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

https://ria.ru/20230202/putin-1849326160.html

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россия, сергей лавров