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Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров - РИА Новости, 14.03.2023
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12:12 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/natsizm-1857738611.html
Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров
Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров - РИА Новости, 14.03.2023
Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров
Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:12
2023-03-14T12:12
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники, которые, кстати сказать, отдают должное не только воинам, которые представляют народы Советского союза, но и которые поставлены в честь союзников, сражавшихся с нами в той великой войне, будь то французы, чехи, словаки, многие другие народы", - сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.
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россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров

Лавров: Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники, которые, кстати сказать, отдают должное не только воинам, которые представляют народы Советского союза, но и которые поставлены в честь союзников, сражавшихся с нами в той великой войне, будь то французы, чехи, словаки, многие другие народы", - сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.
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