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Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров
Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров - РИА Новости, 14.03.2023
Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров
Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:12
2023-03-14T12:12
2023-03-14T12:12
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники, которые, кстати сказать, отдают должное не только воинам, которые представляют народы Советского союза, но и которые поставлены в честь союзников, сражавшихся с нами в той великой войне, будь то французы, чехи, словаки, многие другие народы", - сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.
https://ria.ru/20230202/putin-1849326160.html
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россия, сергей лавров
Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров
Лавров: Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники, которые, кстати сказать, отдают должное не только воинам, которые представляют народы Советского союза, но и которые поставлены в честь союзников, сражавшихся с нами в той великой войне, будь то французы, чехи, словаки, многие другие народы", - сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.
Путин заявил, что нацизм в современном обличии создает угрозы России