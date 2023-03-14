https://ria.ru/20230314/nato-1857818291.html

СМИ: НАТО оказалась не готова к столкновению с Россией в ключевом регионе

СМИ: НАТО оказалась не готова к столкновению с Россией в ключевом регионе - РИА Новости, 14.03.2023

СМИ: НАТО оказалась не готова к столкновению с Россией в ключевом регионе

Во время учений в Арктике военнослужащие НАТО сталкиваются с многочисленными проблемами, вызванными изменениями климата, пишет Bloomberg. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:19

2023-03-14T16:19

2023-03-14T16:50

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сша

нато

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Во время учений в Арктике военнослужащие НАТО сталкиваются с многочисленными проблемами, вызванными изменениями климата, пишет Bloomberg.Как указали авторы статьи, страны Североатлантического альянса вновь заинтересовались Арктикой из-за конфликта на Украине, а также усиления российских и китайских сил в этом регионе.Генеральный инспектор Министерства обороны США изучил готовность военных баз в Арктике и субарктических районах и пришел к выводу, что руководители прилагают недостаточно усилий для адаптации к изменениям, связанным с климатом.Согласно материалу, солдаты НАТО сталкиваются с рядом проблем из-за перепада температур: автоматы заклинивают и нуждаются в более частой чистке, а взлетно-посадочные полосы становятся непригодными из-за таяния льдов. Кроме того, сильные метели в этом регионе приводят к поломке радарных установок. Военные утверждают, что резкие изменения температуры влияют на моральное состояние людей, что может сказаться на способности подразделений проводить операции в таких условиях.

https://ria.ru/20230314/nato-1857731852.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, арктика, сша, нато