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СМИ: НАТО оказалась не готова к столкновению с Россией в ключевом регионе - РИА Новости, 14.03.2023
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16:19 14.03.2023 (обновлено: 16:50 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/nato-1857818291.html
СМИ: НАТО оказалась не готова к столкновению с Россией в ключевом регионе
СМИ: НАТО оказалась не готова к столкновению с Россией в ключевом регионе - РИА Новости, 14.03.2023
СМИ: НАТО оказалась не готова к столкновению с Россией в ключевом регионе
Во время учений в Арктике военнослужащие НАТО сталкиваются с многочисленными проблемами, вызванными изменениями климата, пишет Bloomberg. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:19
2023-03-14T16:50
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сша
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Во время учений в Арктике военнослужащие НАТО сталкиваются с многочисленными проблемами, вызванными изменениями климата, пишет Bloomberg.Как указали авторы статьи, страны Североатлантического альянса вновь заинтересовались Арктикой из-за конфликта на Украине, а также усиления российских и китайских сил в этом регионе.Генеральный инспектор Министерства обороны США изучил готовность военных баз в Арктике и субарктических районах и пришел к выводу, что руководители прилагают недостаточно усилий для адаптации к изменениям, связанным с климатом.Согласно материалу, солдаты НАТО сталкиваются с рядом проблем из-за перепада температур: автоматы заклинивают и нуждаются в более частой чистке, а взлетно-посадочные полосы становятся непригодными из-за таяния льдов. Кроме того, сильные метели в этом регионе приводят к поломке радарных установок. Военные утверждают, что резкие изменения температуры влияют на моральное состояние людей, что может сказаться на способности подразделений проводить операции в таких условиях.
https://ria.ru/20230314/nato-1857731852.html
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в мире, арктика, сша, нато
В мире, Арктика, США, НАТО
СМИ: НАТО оказалась не готова к столкновению с Россией в ключевом регионе

Bloomberg: войска стран НАТО не приспособлены к возможным военным действиям в Арктике

© Фото : NATOАмериканские военные во время учений НАТО в Норвегии
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : NATO
Американские военные во время учений НАТО в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Во время учений в Арктике военнослужащие НАТО сталкиваются с многочисленными проблемами, вызванными изменениями климата, пишет Bloomberg.
«

"Арктические страны, такие как Соединенные Штаты и Канада, сталкиваются с инженерными проблемами", — говорится в материале.

Как указали авторы статьи, страны Североатлантического альянса вновь заинтересовались Арктикой из-за конфликта на Украине, а также усиления российских и китайских сил в этом регионе.
Генеральный инспектор Министерства обороны США изучил готовность военных баз в Арктике и субарктических районах и пришел к выводу, что руководители прилагают недостаточно усилий для адаптации к изменениям, связанным с климатом.
Согласно материалу, солдаты НАТО сталкиваются с рядом проблем из-за перепада температур: автоматы заклинивают и нуждаются в более частой чистке, а взлетно-посадочные полосы становятся непригодными из-за таяния льдов. Кроме того, сильные метели в этом регионе приводят к поломке радарных установок. Военные утверждают, что резкие изменения температуры влияют на моральное состояние людей, что может сказаться на способности подразделений проводить операции в таких условиях.
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