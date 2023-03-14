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В Европарламенте предложили резолюцию, осуждающую расширение НАТО на восток - РИА Новости, 14.03.2023
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11:47 14.03.2023 (обновлено: 13:02 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/nato-1857731852.html
В Европарламенте предложили резолюцию, осуждающую расширение НАТО на восток
В Европарламенте предложили резолюцию, осуждающую расширение НАТО на восток - РИА Новости, 14.03.2023
В Европарламенте предложили резолюцию, осуждающую расширение НАТО на восток
Фракция левых в Европейском парламенте представила свой вариант резолюции по ситуации в Белоруссии, в которой содержится осуждение расширения НАТО на восток и... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:47
2023-03-14T13:02
нато
в мире
европарламент
европа
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Фракция левых в Европейском парламенте представила свой вариант резолюции по ситуации в Белоруссии, в которой содержится осуждение расширения НАТО на восток и наращивания военного, в том числе "иностранного", присутствия на границах ЕС, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа. "Европарламент настоятельно призывает Европейский союз и его государства-члены поддержать усилия Генерального секретаря ООН и других международных субъектов, направленные на обеспечение проведения мирных переговоров; указывает, что усиление военного присутствия на восточных границах Евросоюза может способствовать новой конфронтации, чреватой катастрофическими последствиями для Белоруссии и Европы в целом; обеспокоен расширением НАТО на восток", — говорится в проекте документа.Депутаты от Левой группы также хотят добавить в итоговый документ пункт об опасениях, связанных с "размещением ядерного оружия ядерными державами в третьих странах".Вдобавок они выражают беспокойство "негативным воздействием принятых Евросоюзом экономических санкций на все население Белоруссии".Пленарная сессия Европарламента проходит с 13 по 16 марта в Страсбурге. В среду планируется принять документ по ситуации с гражданскими свободами в Белоруссии. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению депутатов. Проекты вносятся по инициативе комитетов, политических фракций или по меньшей мере пяти процентов евродепутатов. Подготовить свою версию могут представители любой фракции. Из представленных проектов формируется итоговый вариант документа, который затем выносится на голосование. Политические группы также могут внести поправки к финальному варианту. В ходе голосования по резолюции депутаты сначала голосуют отдельно по каждой предложенной ранее письменной поправке, а затем по всему тексту с утвержденными поправками. Поправки от фракций также могут быть внесены устно прямо на заседании перед голосованием. В этом случае по таким поправкам также проводится предварительное голосование. Резолюции утверждаются большинством голосов евродепутатов. Европарламент включает 705 депутатов, Левая группа представлена 38 парламентариями.
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857628569.html
https://ria.ru/20230314/mir-1857678720.html
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нато, в мире, европарламент, европа
НАТО, В мире, Европарламент, Европа
В Европарламенте предложили резолюцию, осуждающую расширение НАТО на восток

Фракция левых в Европарламенте предложила резолюцию с осуждением расширения НАТО на восток

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Фракция левых в Европейском парламенте представила свой вариант резолюции по ситуации в Белоруссии, в которой содержится осуждение расширения НАТО на восток и наращивания военного, в том числе "иностранного", присутствия на границах ЕС, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа.
"Европарламент настоятельно призывает Европейский союз и его государства-члены поддержать усилия Генерального секретаря ООН и других международных субъектов, направленные на обеспечение проведения мирных переговоров; указывает, что усиление военного присутствия на восточных границах Евросоюза может способствовать новой конфронтации, чреватой катастрофическими последствиями для Белоруссии и Европы в целом; обеспокоен расширением НАТО на восток", — говорится в проекте документа.
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Депутаты от Левой группы также хотят добавить в итоговый документ пункт об опасениях, связанных с "размещением ядерного оружия ядерными державами в третьих странах".
Вдобавок они выражают беспокойство "негативным воздействием принятых Евросоюзом экономических санкций на все население Белоруссии".
Пленарная сессия Европарламента проходит с 13 по 16 марта в Страсбурге. В среду планируется принять документ по ситуации с гражданскими свободами в Белоруссии. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению депутатов.
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Проекты вносятся по инициативе комитетов, политических фракций или по меньшей мере пяти процентов евродепутатов. Подготовить свою версию могут представители любой фракции. Из представленных проектов формируется итоговый вариант документа, который затем выносится на голосование. Политические группы также могут внести поправки к финальному варианту.
В ходе голосования по резолюции депутаты сначала голосуют отдельно по каждой предложенной ранее письменной поправке, а затем по всему тексту с утвержденными поправками. Поправки от фракций также могут быть внесены устно прямо на заседании перед голосованием. В этом случае по таким поправкам также проводится предварительное голосование. Резолюции утверждаются большинством голосов евродепутатов.
Европарламент включает 705 депутатов, Левая группа представлена 38 парламентариями.
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