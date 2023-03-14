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Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды" - РИА Новости, 14.03.2023
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05:30 14.03.2023 (обновлено: 11:03 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/nagrada-1857679170.html
Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды"
Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды" - РИА Новости, 14.03.2023
Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды"
Каждого раненого солдата украинской армии в назидательных целях нужно наградить медалью НАТО и портретом Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T05:30
2023-03-14T11:03
в мире
украина
донбасс
нато
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Каждого раненого солдата украинской армии в назидательных целях нужно наградить медалью НАТО и портретом Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с деньгами, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.Он также добавил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинские военные перестали сражаться "вопреки своим интересам и от имени Запада".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, украина, донбасс, нато, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, НАТО, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины
Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды"

Американский ветеран Дрейвен предложил вручать бойцам ВСУ фото Зеленского с мешком денег

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Каждого раненого солдата украинской армии в назидательных целях нужно наградить медалью НАТО и портретом Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с деньгами, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
«

"Я считаю, что каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами, чтобы напомнить им, за что они сражаются", — написал бывший военный.

Он также добавил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинские военные перестали сражаться "вопреки своим интересам и от имени Запада".
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В миреУкраинаДонбассНАТОВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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