https://ria.ru/20230314/nagrada-1857679170.html

Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды"

Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды" - РИА Новости, 14.03.2023

Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды"

Каждого раненого солдата украинской армии в назидательных целях нужно наградить медалью НАТО и портретом Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T05:30

2023-03-14T05:30

2023-03-14T11:03

в мире

украина

донбасс

нато

владимир зеленский

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Каждого раненого солдата украинской армии в назидательных целях нужно наградить медалью НАТО и портретом Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с деньгами, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.Он также добавил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинские военные перестали сражаться "вопреки своим интересам и от имени Запада".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230311/instruktor-1857168953.html

украина

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в мире, украина, донбасс, нато, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины