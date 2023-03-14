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Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды"
Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды" - РИА Новости, 14.03.2023
Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды"
Каждого раненого солдата украинской армии в назидательных целях нужно наградить медалью НАТО и портретом Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T05:30
2023-03-14T05:30
2023-03-14T11:03
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Каждого раненого солдата украинской армии в назидательных целях нужно наградить медалью НАТО и портретом Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с деньгами, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.Он также добавил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинские военные перестали сражаться "вопреки своим интересам и от имени Запада".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, украина, донбасс, нато, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, НАТО, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины
Американский ветеран предложил вручать бойцам ВСУ необычные "награды"
Американский ветеран Дрейвен предложил вручать бойцам ВСУ фото Зеленского с мешком денег