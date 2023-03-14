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Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах
Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах - РИА Новости, 14.03.2023
Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах
Гийом Мюлье, член семьи Мюлье, владеющей французским ритейлером Ашан, погиб в понедельник из-за схода лавины в долине Морьен в департаменте Савойя, передает... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:35
2023-03-14T13:35
2023-03-14T13:35
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франция
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Гийом Мюлье, член семьи Мюлье, владеющей французским ритейлером Ашан, погиб в понедельник из-за схода лавины в долине Морьен в департаменте Савойя, передает телеканал BFMTV. "Гийом Мюлье, член семьи основателя группы Ашан, погиб в понедельник в лавине в коммуне Модан", - сообщило СМИ. Отмечается, что 61-летнего Мюлье в составе группы из шести человек накрыло лавиной. Он скончался на месте, остальным членам группы удалось выжить. Как ранее сообщала радиостанция France Bleu, после сильных снегопадов в выходные в горах департамента Савойя сохраняется повышенный риск лавинной опасности. Так, в горных массивах Бофортен и Вануаз, долинах Верхний Тарантез и Морьен он составлял 4 балла из 5. В долине Морьен, где погиб Мюлье, в понедельник сошли две лавины. Согласно спасателям, пласт снега длиной в 300 метров отделился от горы, накрыв две группы лыжников, поднимавшихся по склону. Гийом Мюлье был внуком французского миллиардера Жерара Мюлье, основателя группы компании Ашан. Сам он являлся создателем и директором аналитической компании Dimo Software.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, альпы, ашан, франция
В мире, Альпы, Ашан, Франция
Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах
Внук основателя сети "Ашан" Гийом Мюлье погиб при сходе лавины во французских Альпах
ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости.
Гийом Мюлье, член семьи Мюлье, владеющей французским ритейлером Ашан, погиб в понедельник из-за схода лавины в долине Морьен в департаменте Савойя, передает телеканал BFMTV
.
"Гийом Мюлье, член семьи основателя группы Ашан, погиб в понедельник в лавине в коммуне Модан", - сообщило СМИ.
Отмечается, что 61-летнего Мюлье в составе группы из шести человек накрыло лавиной. Он скончался на месте, остальным членам группы удалось выжить.
Как ранее сообщала радиостанция France Bleu, после сильных снегопадов в выходные в горах департамента Савойя сохраняется повышенный риск лавинной опасности. Так, в горных массивах Бофортен и Вануаз, долинах Верхний Тарантез и Морьен он составлял 4 балла из 5. В долине Морьен, где погиб Мюлье, в понедельник сошли две лавины.
Согласно спасателям, пласт снега длиной в 300 метров отделился от горы, накрыв две группы лыжников, поднимавшихся по склону.
Гийом Мюлье был внуком французского миллиардера Жерара Мюлье, основателя группы компании Ашан. Сам он являлся создателем и директором аналитической компании Dimo Software.