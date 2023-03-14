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Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах

Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах - РИА Новости, 14.03.2023

Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах

Гийом Мюлье, член семьи Мюлье, владеющей французским ритейлером Ашан, погиб в понедельник из-за схода лавины в долине Морьен в департаменте Савойя, передает... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:35

2023-03-14T13:35

2023-03-14T13:35

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альпы

ашан

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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Гийом Мюлье, член семьи Мюлье, владеющей французским ритейлером Ашан, погиб в понедельник из-за схода лавины в долине Морьен в департаменте Савойя, передает телеканал BFMTV. "Гийом Мюлье, член семьи основателя группы Ашан, погиб в понедельник в лавине в коммуне Модан", - сообщило СМИ. Отмечается, что 61-летнего Мюлье в составе группы из шести человек накрыло лавиной. Он скончался на месте, остальным членам группы удалось выжить. Как ранее сообщала радиостанция France Bleu, после сильных снегопадов в выходные в горах департамента Савойя сохраняется повышенный риск лавинной опасности. Так, в горных массивах Бофортен и Вануаз, долинах Верхний Тарантез и Морьен он составлял 4 балла из 5. В долине Морьен, где погиб Мюлье, в понедельник сошли две лавины. Согласно спасателям, пласт снега длиной в 300 метров отделился от горы, накрыв две группы лыжников, поднимавшихся по склону. Гийом Мюлье был внуком французского миллиардера Жерара Мюлье, основателя группы компании Ашан. Сам он являлся создателем и директором аналитической компании Dimo Software.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, альпы, ашан, франция