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Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах - РИА Новости, 14.03.2023
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13:35 14.03.2023
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Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах
Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах - РИА Новости, 14.03.2023
Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах
Гийом Мюлье, член семьи Мюлье, владеющей французским ритейлером Ашан, погиб в понедельник из-за схода лавины в долине Морьен в департаменте Савойя, передает... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:35
2023-03-14T13:35
в мире
альпы
ашан
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Гийом Мюлье, член семьи Мюлье, владеющей французским ритейлером Ашан, погиб в понедельник из-за схода лавины в долине Морьен в департаменте Савойя, передает телеканал BFMTV. "Гийом Мюлье, член семьи основателя группы Ашан, погиб в понедельник в лавине в коммуне Модан", - сообщило СМИ. Отмечается, что 61-летнего Мюлье в составе группы из шести человек накрыло лавиной. Он скончался на месте, остальным членам группы удалось выжить. Как ранее сообщала радиостанция France Bleu, после сильных снегопадов в выходные в горах департамента Савойя сохраняется повышенный риск лавинной опасности. Так, в горных массивах Бофортен и Вануаз, долинах Верхний Тарантез и Морьен он составлял 4 балла из 5. В долине Морьен, где погиб Мюлье, в понедельник сошли две лавины. Согласно спасателям, пласт снега длиной в 300 метров отделился от горы, накрыв две группы лыжников, поднимавшихся по склону. Гийом Мюлье был внуком французского миллиардера Жерара Мюлье, основателя группы компании Ашан. Сам он являлся создателем и директором аналитической компании Dimo Software.
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в мире, альпы, ашан, франция
В мире, Альпы, Ашан, Франция
Внук основателя сети "Ашан" погиб при сходе лавины в Альпах

Внук основателя сети "Ашан" Гийом Мюлье погиб при сходе лавины во французских Альпах

CC BY-SA 3.0 / Florian Pépellin / Вид на долину Морьен в департаменте Савойя
Вид на долину Морьен в департаменте Савойя - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
CC BY-SA 3.0 / Florian Pépellin /
Вид на долину Морьен в департаменте Савойя. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Гийом Мюлье, член семьи Мюлье, владеющей французским ритейлером Ашан, погиб в понедельник из-за схода лавины в долине Морьен в департаменте Савойя, передает телеканал BFMTV.
"Гийом Мюлье, член семьи основателя группы Ашан, погиб в понедельник в лавине в коммуне Модан", - сообщило СМИ.
© Фото со страницы Гийома Мюлье в соцсетиГийом Мюлье
Гийом Мюлье
© Фото со страницы Гийома Мюлье в соцсети
Гийом Мюлье. Архивное фото
Отмечается, что 61-летнего Мюлье в составе группы из шести человек накрыло лавиной. Он скончался на месте, остальным членам группы удалось выжить.
Как ранее сообщала радиостанция France Bleu, после сильных снегопадов в выходные в горах департамента Савойя сохраняется повышенный риск лавинной опасности. Так, в горных массивах Бофортен и Вануаз, долинах Верхний Тарантез и Морьен он составлял 4 балла из 5. В долине Морьен, где погиб Мюлье, в понедельник сошли две лавины.
Согласно спасателям, пласт снега длиной в 300 метров отделился от горы, накрыв две группы лыжников, поднимавшихся по склону.
Гийом Мюлье был внуком французского миллиардера Жерара Мюлье, основателя группы компании Ашан. Сам он являлся создателем и директором аналитической компании Dimo Software.
 
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