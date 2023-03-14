Мастера Ставрополья. В "Крепости" стартовала выставка народного творчества
© Фото : Михаил ЕсауловФарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
© Фото : Михаил Есаулов
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Коллекцию уникальных сувенирных произведений ручной работы представили 14 марта в кисловодском историко-краеведческом музее "Крепость" в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья". Об этом рассказали в пресс-службе музея.
На выставке представлены эксклюзивные экспонаты ручной работы, созданные профильными предприятиями региона и маленькими авторскими коллективами. Всего событие объединило около двух десятков мастеров и девять предприятий.
© Фото : Михаил ЕсауловИзделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
© Фото : Михаил Есаулов
Изделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
Выставка уже многие годы является своеобразным смотром достижений сувенирных предприятий региона, объяснили в музее. В коллекцию этого года вошли вышивки, аппликации, керамика, резьба по дереву и другие произведения традиционных народных промыслов региона.
"Выставка, проходящая в музее уже в тридцать третий раз, стала доброй традицией и событием, которого с нетерпением ждут и участники, число которых растет год от года, и посетители музея – жители и гости города-курорта", – отметил директор историко-краеведческого музея "Крепость" Сергей Степанович Лузин.
© Фото : Михаил ЕсауловФарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
© Фото : Михаил Есаулов
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© Фото : Михаил ЕсауловИзделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
Изделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
© Фото : Михаил Есаулов
2 из 4
© Фото : Михаил ЕсауловФарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
© Фото : Михаил Есаулов
3 из 4
© Фото : Михаил ЕсауловИзделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
Изделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
© Фото : Михаил Есаулов
4 из 4
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
© Фото : Михаил Есаулов
1 из 4
Изделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
© Фото : Михаил Есаулов
2 из 4
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
© Фото : Михаил Есаулов
3 из 4
Изделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
© Фото : Михаил Есаулов
4 из 4
По его словам, выставка стала не только ключевой площадкой для презентации новых образцов искусства, но и местом встречи мастеров с представителями власти и бизнеса, где обсуждаются проблемы и перспективы отрасли.
Выставка продлится до 14 апреля.