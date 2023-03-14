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Мастера Ставрополья. В "Крепости" стартовала выставка народного творчества

Мастера Ставрополья. В "Крепости" стартовала выставка народного творчества - РИА Новости, 14.03.2023

Мастера Ставрополья. В "Крепости" стартовала выставка народного творчества

Коллекцию уникальных сувенирных произведений ручной работы представили 14 марта в кисловодском историко-краеведческом музее "Крепость" в рамках 33-й ежегодной... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:19

2023-03-14T15:19

2023-03-14T15:46

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Коллекцию уникальных сувенирных произведений ручной работы представили 14 марта в кисловодском историко-краеведческом музее "Крепость" в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья". Об этом рассказали в пресс-службе музея.На выставке представлены эксклюзивные экспонаты ручной работы, созданные профильными предприятиями региона и маленькими авторскими коллективами. Всего событие объединило около двух десятков мастеров и девять предприятий.Выставка уже многие годы является своеобразным смотром достижений сувенирных предприятий региона, объяснили в музее. В коллекцию этого года вошли вышивки, аппликации, керамика, резьба по дереву и другие произведения традиционных народных промыслов региона."Выставка, проходящая в музее уже в тридцать третий раз, стала доброй традицией и событием, которого с нетерпением ждут и участники, число которых растет год от года, и посетители музея – жители и гости города-курорта", – отметил директор историко-краеведческого музея "Крепость" Сергей Степанович Лузин.По его словам, выставка стала не только ключевой площадкой для презентации новых образцов искусства, но и местом встречи мастеров с представителями власти и бизнеса, где обсуждаются проблемы и перспективы отрасли.Выставка продлится до 14 апреля.

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