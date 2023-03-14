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Мастера Ставрополья. В "Крепости" стартовала выставка народного творчества - РИА Новости, 14.03.2023
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15:19 14.03.2023 (обновлено: 15:46 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/muzey-1857796168.html
Мастера Ставрополья. В "Крепости" стартовала выставка народного творчества
Мастера Ставрополья. В "Крепости" стартовала выставка народного творчества - РИА Новости, 14.03.2023
Мастера Ставрополья. В "Крепости" стартовала выставка народного творчества
Коллекцию уникальных сувенирных произведений ручной работы представили 14 марта в кисловодском историко-краеведческом музее "Крепость" в рамках 33-й ежегодной... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:19
2023-03-14T15:46
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Коллекцию уникальных сувенирных произведений ручной работы представили 14 марта в кисловодском историко-краеведческом музее "Крепость" в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья". Об этом рассказали в пресс-службе музея.На выставке представлены эксклюзивные экспонаты ручной работы, созданные профильными предприятиями региона и маленькими авторскими коллективами. Всего событие объединило около двух десятков мастеров и девять предприятий.Выставка уже многие годы является своеобразным смотром достижений сувенирных предприятий региона, объяснили в музее. В коллекцию этого года вошли вышивки, аппликации, керамика, резьба по дереву и другие произведения традиционных народных промыслов региона."Выставка, проходящая в музее уже в тридцать третий раз, стала доброй традицией и событием, которого с нетерпением ждут и участники, число которых растет год от года, и посетители музея – жители и гости города-курорта", – отметил директор историко-краеведческого музея "Крепость" Сергей Степанович Лузин.По его словам, выставка стала не только ключевой площадкой для презентации новых образцов искусства, но и местом встречи мастеров с представителями власти и бизнеса, где обсуждаются проблемы и перспективы отрасли.Выставка продлится до 14 апреля.
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общество, социальный навигатор, ставрополь
Общество, Социальный навигатор, Ставрополь

Мастера Ставрополья. В "Крепости" стартовала выставка народного творчества

© Фото : Михаил ЕсауловФарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки Народные художественные промыслы Ставрополья - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Михаил Есаулов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Коллекцию уникальных сувенирных произведений ручной работы представили 14 марта в кисловодском историко-краеведческом музее "Крепость" в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья". Об этом рассказали в пресс-службе музея.
На выставке представлены эксклюзивные экспонаты ручной работы, созданные профильными предприятиями региона и маленькими авторскими коллективами. Всего событие объединило около двух десятков мастеров и девять предприятий.
© Фото : Михаил ЕсауловИзделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
Изделия участников творческого объединения Братина при Ставропольском краевом Доме народного творчества - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Михаил Есаулов
Изделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
Выставка уже многие годы является своеобразным смотром достижений сувенирных предприятий региона, объяснили в музее. В коллекцию этого года вошли вышивки, аппликации, керамика, резьба по дереву и другие произведения традиционных народных промыслов региона.
"Выставка, проходящая в музее уже в тридцать третий раз, стала доброй традицией и событием, которого с нетерпением ждут и участники, число которых растет год от года, и посетители музея – жители и гости города-курорта", – отметил директор историко-краеведческого музея "Крепость" Сергей Степанович Лузин.
© Фото : Михаил ЕсауловФарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки Народные художественные промыслы Ставрополья
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
© Фото : Михаил Есаулов
1 из 4
© Фото : Михаил ЕсауловИзделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
Изделия участников творческого объединения Братина при Ставропольском краевом Доме народного творчества
Изделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
© Фото : Михаил Есаулов
2 из 4
© Фото : Михаил ЕсауловФарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки Народные художественные промыслы Ставрополья
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
© Фото : Михаил Есаулов
3 из 4
© Фото : Михаил ЕсауловИзделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
Изделия участников творческого объединения Братина при Ставропольском краевом Доме народного творчества
Изделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
© Фото : Михаил Есаулов
4 из 4
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
© Фото : Михаил Есаулов
1 из 4
Изделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
© Фото : Михаил Есаулов
2 из 4
Фарфоровые изделия мастеров, представленные в рамках 33-й ежегодной выставки "Народные художественные промыслы Ставрополья"
© Фото : Михаил Есаулов
3 из 4
Изделия участников творческого объединения "Братина" при Ставропольском краевом Доме народного творчества
© Фото : Михаил Есаулов
4 из 4
По его словам, выставка стала не только ключевой площадкой для презентации новых образцов искусства, но и местом встречи мастеров с представителями власти и бизнеса, где обсуждаются проблемы и перспективы отрасли.
Выставка продлится до 14 апреля.
 
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