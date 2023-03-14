https://ria.ru/20230314/muromov-1857584943.html
Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье
Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье - РИА Новости, 14.03.2023
Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье
Исполнитель хитов "Яблоки на снегу" и "Странная женщина" Михаил Муромов пожаловался в эфире передачи "Секрет на миллион" на безденежье. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T00:43
2023-03-14T00:43
2023-03-14T00:43
шоубиз
михаил муромов
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576025700_0:105:2526:1526_1920x0_80_0_0_98d0beb1bd1cd5137df04ea1d560917f.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Исполнитель хитов "Яблоки на снегу" и "Странная женщина" Михаил Муромов пожаловался в эфире передачи "Секрет на миллион" на безденежье. Музыкант не раскрыл сумму своих авторских отчислений. Зато сказал, сколько ему нужно для относительно комфортной жизни. По словам Муромова, это 70 тысяч рублей ежемесячно. Несмотря на непростой финансовое положение, Михаил Муромов признался, что с домашними делами ему помогает справляться помощница. Не бесплатно. Михаил Муромов – советский и российский певец и композитор. Он обрел популярность благодаря хиту "Яблоки на снегу", который вышел в 1987 году.
https://ria.ru/20230201/ponomarenko-1849034367.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576025700_118:0:2526:1806_1920x0_80_0_0_ee057a4f70db2979c7acc6908fbbc11a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил муромов, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Михаил Муромов, Знаменитости, Шоу-бизнес
Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье
Исполнитель хита "Яблоки на снегу" Михаил Муромов пожаловался на безденежье
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Исполнитель хитов "Яблоки на снегу" и "Странная женщина" Михаил Муромов пожаловался
в эфире передачи "Секрет на миллион" на безденежье.
«
"У меня пенсия 12 тысяч рублей. Мне срезали субсидии. Мои деньги за авторские отчисления посчитали приработком. Кроме того, я не заслуженный артист", – рассказал Муромов.
Музыкант не раскрыл сумму своих авторских отчислений. Зато сказал, сколько ему нужно для относительно комфортной жизни. По словам Муромова, это 70 тысяч рублей ежемесячно.
«
"Потрачу на коммуналку, еду. Товарищей надо встретить. Покупаю вырезку, орехи, определенные овощи", – отметил музыкант.
Несмотря на непростой финансовое положение, Михаил Муромов признался, что с домашними делами ему помогает справляться помощница. Не бесплатно.
«
"У меня есть помощница, я ей плачу. Она живет у меня и на второй квартире иногда. Мы дружим с ней 35 лет", – заключил музыкант.
Михаил Муромов – советский и российский певец и композитор. Он обрел популярность благодаря хиту "Яблоки на снегу", который вышел в 1987 году.
Вдова Пономаренко пожаловалась на многомилионные долги