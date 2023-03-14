https://ria.ru/20230314/muromov-1857584943.html

Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье

Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье - РИА Новости, 14.03.2023

Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье

Исполнитель хитов "Яблоки на снегу" и "Странная женщина" Михаил Муромов пожаловался в эфире передачи "Секрет на миллион" на безденежье. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T00:43

2023-03-14T00:43

2023-03-14T00:43

шоубиз

михаил муромов

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Исполнитель хитов "Яблоки на снегу" и "Странная женщина" Михаил Муромов пожаловался в эфире передачи "Секрет на миллион" на безденежье. Музыкант не раскрыл сумму своих авторских отчислений. Зато сказал, сколько ему нужно для относительно комфортной жизни. По словам Муромова, это 70 тысяч рублей ежемесячно. Несмотря на непростой финансовое положение, Михаил Муромов признался, что с домашними делами ему помогает справляться помощница. Не бесплатно. Михаил Муромов – советский и российский певец и композитор. Он обрел популярность благодаря хиту "Яблоки на снегу", который вышел в 1987 году.

https://ria.ru/20230201/ponomarenko-1849034367.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

михаил муромов, знаменитости, шоу-бизнес