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Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье - РИА Новости, 14.03.2023
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Шоубиз
 
00:43 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/muromov-1857584943.html
Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье
Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье - РИА Новости, 14.03.2023
Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье
Исполнитель хитов "Яблоки на снегу" и "Странная женщина" Михаил Муромов пожаловался в эфире передачи "Секрет на миллион" на безденежье. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T00:43
2023-03-14T00:43
шоубиз
михаил муромов
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Исполнитель хитов "Яблоки на снегу" и "Странная женщина" Михаил Муромов пожаловался в эфире передачи "Секрет на миллион" на безденежье. Музыкант не раскрыл сумму своих авторских отчислений. Зато сказал, сколько ему нужно для относительно комфортной жизни. По словам Муромова, это 70 тысяч рублей ежемесячно. Несмотря на непростой финансовое положение, Михаил Муромов признался, что с домашними делами ему помогает справляться помощница. Не бесплатно. Михаил Муромов – советский и российский певец и композитор. Он обрел популярность благодаря хиту "Яблоки на снегу", который вышел в 1987 году.
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михаил муромов, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Михаил Муромов, Знаменитости, Шоу-бизнес
Исполнитель хита "Яблоки на снегу" пожаловался на безденежье

Исполнитель хита "Яблоки на снегу" Михаил Муромов пожаловался на безденежье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Михаил Муромов перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой
Певец Михаил Муромов перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Исполнитель хитов "Яблоки на снегу" и "Странная женщина" Михаил Муромов пожаловался в эфире передачи "Секрет на миллион" на безденежье.
«

"У меня пенсия 12 тысяч рублей. Мне срезали субсидии. Мои деньги за авторские отчисления посчитали приработком. Кроме того, я не заслуженный артист", – рассказал Муромов.

Музыкант не раскрыл сумму своих авторских отчислений. Зато сказал, сколько ему нужно для относительно комфортной жизни. По словам Муромова, это 70 тысяч рублей ежемесячно.
«

"Потрачу на коммуналку, еду. Товарищей надо встретить. Покупаю вырезку, орехи, определенные овощи", – отметил музыкант.

Несмотря на непростой финансовое положение, Михаил Муромов признался, что с домашними делами ему помогает справляться помощница. Не бесплатно.
«

"У меня есть помощница, я ей плачу. Она живет у меня и на второй квартире иногда. Мы дружим с ней 35 лет", – заключил музыкант.

Михаил Муромов – советский и российский певец и композитор. Он обрел популярность благодаря хиту "Яблоки на снегу", который вышел в 1987 году.
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