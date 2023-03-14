https://ria.ru/20230314/muftiy-1857768485.html

Падение купола с мечети не следует воспринимать негативно, заявил муфтий

Падение купола с мечети не следует воспринимать негативно, заявил муфтий - РИА Новости, 14.03.2023

Падение купола с мечети не следует воспринимать негативно, заявил муфтий

Мусульманам не следует в негативном свете воспринимать падение одного из куполов с мечети, произошедшее из-за шквального ветра, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:28

2023-03-14T13:28

2023-03-14T13:30

религия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

религия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мусульманам не следует в негативном свете воспринимать падение одного из куполов с мечети, произошедшее из-за шквального ветра, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) Айнур Биргалин.Купол минарета строящейся соборной мечети упал в Уфе из-за сильного ветра. Как сообщили в региональном МЧС, пострадавших нет."В столице Башкортостана в понедельник был сильный, шквальный ветер. Из-за этого один из элементов мечети, малый купол, упал с высоты. Видимо, это произошло из-за ошибок в конструкции. Этот факт не нужно воспринимать мусульманам в негативном свете. Это просто форс-мажорная ситуация", - рассказал агентству муфтий.Религиозный деятель отметил, что восстановить элемент мечети не займет много времени."В ближайший срок мы восстановим купол на месте, где он раньше стоял. Ещё раз подчеркну, что никто не пострадал, и это самое главное", - заключил муфтий Биргалин.

https://ria.ru/20230113/tekst-1844689704.html

уфа

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2023

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), религия