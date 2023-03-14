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Овчинский: центр "Моспром" проведет не менее 13 международных бизнес-миссий - РИА Новости, 14.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:06 14.03.2023 (обновлено: 08:07 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/mosprom-1857690006.html
Овчинский: центр "Моспром" проведет не менее 13 международных бизнес-миссий
Овчинский: центр "Моспром" проведет не менее 13 международных бизнес-миссий - РИА Новости, 14.03.2023
Овчинский: центр "Моспром" проведет не менее 13 международных бизнес-миссий
Московские промышленные компании в 2023 году смогут принять участие более, чем в 13 международных бизнес-миссиях, организованных центром "Моспром", сообщил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:06
2023-03-14T08:07
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
египет
саудовская аравия
вьетнам
владислав овчинский
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские промышленные компании в 2023 году смогут принять участие более, чем в 13 международных бизнес-миссиях, организованных центром "Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные компании расширяют присутствие на рынках дружественных стран. Для поддержки внешнеэкономической деятельности центр "Моспром" проведет для предприятий Москвы более 13 бизнес-миссий до конца года. Принять участие в них могут представители промышленного сектора и агропромышленного комплекса (АПК). Всего будет проведено свыше тысячи переговоров", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Овчинский уточнил, что в рамках байерской программы пройдут переговоры с закупщиками и дистрибьюторами из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран. Кроме того, у столичных компаний появится возможность презентовать продукцию на новых рынках: в Сенегале, Малайзии и на Филиппинах. Программа будет включать как выездные мероприятия, так и онлайн-встречи, где производители проведут переговоры с зарубежными партнерами.Согласно графику центра "Моспром", три бизнес-миссии пройдут в мае-июне: столичные производители пищевых продуктов и напитков смогут показать свой товар в Индии и Азербайджане, а промышленные компании получат возможность провести онлайн-переговоры с потенциальными партнерами из стран Юго-Восточной Азии. Также в течение лета для предприятий столичного АПК запланирована выездная бизнес-миссия в Белоруссию и онлайн-переговоры с байерами из Бахрейна, Кувейта, Омана и Филиппин.Еще семь бизнес-миссий для производителей промышленного оборудования и компаний АПК назначены на осень: московские компании проведут переговоры с байерами из стран Латинской Америки, Египта, Сенегала, Азербайджана, Саудовской Аравии, Вьетнама и ЮАР.
https://ria.ru/20230202/marafon-1849095631.html
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экономика, египет, саудовская аравия, вьетнам, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Египет, Саудовская Аравия, Вьетнам, Владислав Овчинский

Овчинский: центр "Моспром" проведет не менее 13 международных бизнес-миссий

© Фото : Пресс-служба ДИППРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские промышленные компании в 2023 году смогут принять участие более, чем в 13 международных бизнес-миссиях, организованных центром "Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичные компании расширяют присутствие на рынках дружественных стран. Для поддержки внешнеэкономической деятельности центр "Моспром" проведет для предприятий Москвы более 13 бизнес-миссий до конца года. Принять участие в них могут представители промышленного сектора и агропромышленного комплекса (АПК). Всего будет проведено свыше тысячи переговоров", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Овчинский: центр "Моспром" проведет digital-марафон для экспортеров
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Овчинский уточнил, что в рамках байерской программы пройдут переговоры с закупщиками и дистрибьюторами из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран. Кроме того, у столичных компаний появится возможность презентовать продукцию на новых рынках: в Сенегале, Малайзии и на Филиппинах. Программа будет включать как выездные мероприятия, так и онлайн-встречи, где производители проведут переговоры с зарубежными партнерами.
Согласно графику центра "Моспром", три бизнес-миссии пройдут в мае-июне: столичные производители пищевых продуктов и напитков смогут показать свой товар в Индии и Азербайджане, а промышленные компании получат возможность провести онлайн-переговоры с потенциальными партнерами из стран Юго-Восточной Азии. Также в течение лета для предприятий столичного АПК запланирована выездная бизнес-миссия в Белоруссию и онлайн-переговоры с байерами из Бахрейна, Кувейта, Омана и Филиппин.
Еще семь бизнес-миссий для производителей промышленного оборудования и компаний АПК назначены на осень: московские компании проведут переговоры с байерами из стран Латинской Америки, Египта, Сенегала, Азербайджана, Саудовской Аравии, Вьетнама и ЮАР.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе Приоритеты развития - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаЕгипетСаудовская АравияВьетнамВладислав Овчинский
 
 
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