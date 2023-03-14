https://ria.ru/20230314/mosprom-1857690006.html

Овчинский: центр "Моспром" проведет не менее 13 международных бизнес-миссий

Овчинский: центр "Моспром" проведет не менее 13 международных бизнес-миссий - РИА Новости, 14.03.2023

Овчинский: центр "Моспром" проведет не менее 13 международных бизнес-миссий

Московские промышленные компании в 2023 году смогут принять участие более, чем в 13 международных бизнес-миссиях, организованных центром "Моспром", сообщил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:06

2023-03-14T08:06

2023-03-14T08:07

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

египет

саудовская аравия

вьетнам

владислав овчинский

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские промышленные компании в 2023 году смогут принять участие более, чем в 13 международных бизнес-миссиях, организованных центром "Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные компании расширяют присутствие на рынках дружественных стран. Для поддержки внешнеэкономической деятельности центр "Моспром" проведет для предприятий Москвы более 13 бизнес-миссий до конца года. Принять участие в них могут представители промышленного сектора и агропромышленного комплекса (АПК). Всего будет проведено свыше тысячи переговоров", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Овчинский уточнил, что в рамках байерской программы пройдут переговоры с закупщиками и дистрибьюторами из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран. Кроме того, у столичных компаний появится возможность презентовать продукцию на новых рынках: в Сенегале, Малайзии и на Филиппинах. Программа будет включать как выездные мероприятия, так и онлайн-встречи, где производители проведут переговоры с зарубежными партнерами.Согласно графику центра "Моспром", три бизнес-миссии пройдут в мае-июне: столичные производители пищевых продуктов и напитков смогут показать свой товар в Индии и Азербайджане, а промышленные компании получат возможность провести онлайн-переговоры с потенциальными партнерами из стран Юго-Восточной Азии. Также в течение лета для предприятий столичного АПК запланирована выездная бизнес-миссия в Белоруссию и онлайн-переговоры с байерами из Бахрейна, Кувейта, Омана и Филиппин.Еще семь бизнес-миссий для производителей промышленного оборудования и компаний АПК назначены на осень: московские компании проведут переговоры с байерами из стран Латинской Америки, Египта, Сенегала, Азербайджана, Саудовской Аравии, Вьетнама и ЮАР.

https://ria.ru/20230202/marafon-1849095631.html

https://ria.ru/20230313/mosprom-1857453063.html

египет

саудовская аравия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, египет, саудовская аравия, вьетнам, владислав овчинский