https://ria.ru/20230314/moskva-1857739293.html

Ефимов: промышленное производство в Москве в январе выросло на 3,1%

Ефимов: промышленное производство в Москве в январе выросло на 3,1% - РИА Новости, 14.03.2023

Ефимов: промышленное производство в Москве в январе выросло на 3,1%

Промышленное производство в столице в январе 2023 года выросло на 3,1% в годовом выражении, причем обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 3,3%, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:19

2023-03-14T12:19

2023-03-14T12:19

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Промышленное производство в столице в январе 2023 года выросло на 3,1% в годовом выражении, причем обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 3,3%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Рост столичной промышленности подтверждает устойчивость предприятий города к внешнему экономическому давлению, что в значительной степени обусловлено поддержкой города – так, в прошлом году помощь получили около 400 крупных и средних предприятий столицы", – сказал вице-мэр, напомнив, что в Москве сегодня работает более 3,5 тысячи промышленных площадок, из которых свыше 700 - крупные и средние заводы.В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что по итогам прошлого года столичные обрабатывающие производства увеличили выпуск более, чем на 10%: в лидерах роста – производители одежды, а также электрического оборудования.Положительная динамика в большинстве отраслей сохранилась и с начала текущего года, добавил глава департамента.

https://ria.ru/20230313/efimov-1857592901.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)