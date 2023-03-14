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Ефимов: промышленное производство в Москве в январе выросло на 3,1% - РИА Новости, 14.03.2023
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12:19 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/moskva-1857739293.html
Ефимов: промышленное производство в Москве в январе выросло на 3,1%
Ефимов: промышленное производство в Москве в январе выросло на 3,1% - РИА Новости, 14.03.2023
Ефимов: промышленное производство в Москве в январе выросло на 3,1%
Промышленное производство в столице в январе 2023 года выросло на 3,1% в годовом выражении, причем обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 3,3%, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:19
2023-03-14T12:19
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Промышленное производство в столице в январе 2023 года выросло на 3,1% в годовом выражении, причем обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 3,3%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Рост столичной промышленности подтверждает устойчивость предприятий города к внешнему экономическому давлению, что в значительной степени обусловлено поддержкой города – так, в прошлом году помощь получили около 400 крупных и средних предприятий столицы", – сказал вице-мэр, напомнив, что в Москве сегодня работает более 3,5 тысячи промышленных площадок, из которых свыше 700 - крупные и средние заводы.В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что по итогам прошлого года столичные обрабатывающие производства увеличили выпуск более, чем на 10%: в лидерах роста – производители одежды, а также электрического оборудования.Положительная динамика в большинстве отраслей сохранилась и с начала текущего года, добавил глава департамента.
https://ria.ru/20230313/efimov-1857592901.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: промышленное производство в Москве в январе выросло на 3,1%

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Промышленное производство в столице в январе 2023 года выросло на 3,1% в годовом выражении, причем обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 3,3%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Рост столичной промышленности подтверждает устойчивость предприятий города к внешнему экономическому давлению, что в значительной степени обусловлено поддержкой города – так, в прошлом году помощь получили около 400 крупных и средних предприятий столицы", – сказал вице-мэр, напомнив, что в Москве сегодня работает более 3,5 тысячи промышленных площадок, из которых свыше 700 - крупные и средние заводы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что по итогам прошлого года столичные обрабатывающие производства увеличили выпуск более, чем на 10%: в лидерах роста – производители одежды, а также электрического оборудования.
Положительная динамика в большинстве отраслей сохранилась и с начала текущего года, добавил глава департамента.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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