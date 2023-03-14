https://ria.ru/20230314/monakhi-1857903077.html

Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ

Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ - РИА Новости, 14.03.2023

Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ

Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T23:01

2023-03-14T23:01

2023-03-14T23:07

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православная церковь украины (пцу)

юнеско

украинская православная церковь

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. На вопрос журналиста о том, куда же "деваться" монахам УПЦ, если имущество монастыря будет передано государству, Ткаченко заявил, что они могут перейти в ПЦУ. "У них всегда есть выбор", - заявил Ткаченко, добавив, что несмотря на заявления наместника лавры митрополита Павла, о том, что монахи не будут переходить в ПЦУ и освобождать помещения, "ситуация может коренным образом измениться", после того, как руководство канонической УПЦ покинет лавру. "Я думаю, что совместная наша работа, специалистов и правоохранителей, простимулирует такое их решение", - добавил министр культуры. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230314/monakhi-1857838979.html

https://ria.ru/20230313/upts-1857504764.html

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, православная церковь украины (пцу), юнеско, украинская православная церковь, киево-печерская лавра