https://ria.ru/20230314/monakhi-1857903077.html
Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ
Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ - РИА Новости, 14.03.2023
Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ
Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T23:01
2023-03-14T23:01
2023-03-14T23:07
религия
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
юнеско
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. На вопрос журналиста о том, куда же "деваться" монахам УПЦ, если имущество монастыря будет передано государству, Ткаченко заявил, что они могут перейти в ПЦУ. "У них всегда есть выбор", - заявил Ткаченко, добавив, что несмотря на заявления наместника лавры митрополита Павла, о том, что монахи не будут переходить в ПЦУ и освобождать помещения, "ситуация может коренным образом измениться", после того, как руководство канонической УПЦ покинет лавру. "Я думаю, что совместная наша работа, специалистов и правоохранителей, простимулирует такое их решение", - добавил министр культуры. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230314/monakhi-1857838979.html
https://ria.ru/20230313/upts-1857504764.html
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, россия, православная церковь украины (пцу), юнеско, украинская православная церковь, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), ЮНЕСКО, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра
Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ
Минкульт Украины: монахи могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в ПЦУ
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
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"Никто не ставит вопрос о выселении монахов. Речь идет о возвращении имущества, принадлежащего государству... Если кто и должен выезжать, то это те руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО
на протяжении многих лет: митрополиты Павел (Лебедь), Антоний (Паканич), синодальное управление, администрация УПЦ, а уже потом можно говорить обо всех остальных", - заявил Ткаченко в эфире телемарафона.
На вопрос журналиста о том, куда же "деваться" монахам УПЦ, если имущество монастыря будет передано государству, Ткаченко заявил, что они могут перейти в ПЦУ.
"У них всегда есть выбор", - заявил Ткаченко, добавив, что несмотря на заявления наместника лавры митрополита Павла, о том, что монахи не будут переходить в ПЦУ и освобождать помещения, "ситуация может коренным образом измениться", после того, как руководство канонической УПЦ покинет лавру.
Лавров направил в ООН и ОБСЕ письма о ситуации в Киево-Печерской лавре
"Я думаю, что совместная наша работа, специалистов и правоохранителей, простимулирует такое их решение", - добавил министр культуры.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви
покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела.
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Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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