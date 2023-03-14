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В Молдавии начался митинг оппозиции у дома правительства в Кишиневе - РИА Новости, 14.03.2023
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17:54 14.03.2023 (обновлено: 18:32 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/moldaviya-1857853599.html
В Молдавии начался митинг оппозиции у дома правительства в Кишиневе
В Молдавии начался митинг оппозиции у дома правительства в Кишиневе - РИА Новости, 14.03.2023
В Молдавии начался митинг оппозиции у дома правительства в Кишиневе
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют во вторник дом правительства в Кишиневе с призывом к властям оплатить населению... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:54
2023-03-14T18:32
в мире
молдавия
майя санду
кишинев
марина таубер
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КИШИНЕВ, 14 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют во вторник дом правительства в Кишиневе с призывом к властям оплатить населению счета за газ и электричество за три зимних месяца, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты скандируют "Долой Майю Санду", "Позор", "Хотим достойной жизни". "На массовом митинге в воскресенье мы приняли резолюцию, в которой призвали правительство оплатить жителям страны зимние счета за отопление, газ и электричество. К сожалению, наши требования не были услышаны. Мы сегодня лично пришли к премьеру Дорину Речану, чтобы потребовать от него отреагировать на требования народа", - сказала в ходе стихийного митинга вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Политик просит представителей правоохранительных органов пропустить в здание правительства делегацию манифестантов. В воскресенье представители и сторонники партии "Шор" вышли на очередной антиправительственный митинг. Протесты в Молдавии прошли в рамках акции "Движение для народа", на митингах звучали требования к властям оплатить счета за газ и электричество. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857398047.html
https://ria.ru/20230314/moldaviya-1857754472.html
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Митинг оппозиционной партии "Шор" в Кишиневе
Митинг оппозиционной партии "Шор" в Кишиневе
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в мире, молдавия, майя санду, кишинев, марина таубер
В мире, Молдавия, Майя Санду, Кишинев, Марина Таубер
В Молдавии начался митинг оппозиции у дома правительства в Кишиневе

В Кишиневе начался митинг оппозиции с требованием о встрече с премьером Молдавии

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют во вторник дом правительства в Кишиневе с призывом к властям оплатить населению счета за газ и электричество за три зимних месяца, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты скандируют "Долой Майю Санду", "Позор", "Хотим достойной жизни".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Оппозиционер Шор обвинил Санду в попытке дестабилизации
12 марта, 20:45
"На массовом митинге в воскресенье мы приняли резолюцию, в которой призвали правительство оплатить жителям страны зимние счета за отопление, газ и электричество. К сожалению, наши требования не были услышаны. Мы сегодня лично пришли к премьеру Дорину Речану, чтобы потребовать от него отреагировать на требования народа", - сказала в ходе стихийного митинга вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
Политик просит представителей правоохранительных органов пропустить в здание правительства делегацию манифестантов.
«
"Люди хотят лично переговорить с премьером Речаном. Мы сформировали группу из числа депутатов фракции "Шор" и 25 манифестантов, представителей районов", - заявила Таубер.
В воскресенье представители и сторонники партии "Шор" вышли на очередной антиправительственный митинг. Протесты в Молдавии прошли в рамках акции "Движение для народа", на митингах звучали требования к властям оплатить счета за газ и электричество.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Вчера, 12:52
 
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