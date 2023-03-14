https://ria.ru/20230314/moldaviya-1857754472.html

Захарова заявила, что власти Молдавии разрушают страну

Захарова заявила, что власти Молдавии разрушают страну - РИА Новости, 14.03.2023

Захарова заявила, что власти Молдавии разрушают страну

Власти Молдавии разрушают свою страну ради тех, кто платит им деньги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:52

2023-03-14T12:52

2023-03-14T13:06

молдавия

в мире

россия

сша

мария захарова

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Молдавии разрушают свою страну ради тех, кто платит им деньги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Руководство этой страны (Молдавии) взяло курс против народа собственного государства... С подачи США и коллективного Запада приводятся к власти те политики, которые проводят не интересы своего народа, общества и государства, а интересы своих покровителей извне, которые противоречат интересам страны", - сказала она журналистам.По ее словам, нынешние молдавские власти "проводят курс на разрушение своей государственности", поскольку "Западу нужен периметр нестабильности" вокруг России."Народ Молдавии не позволит... не просто расшатать, а разрушить свою страну. Потому что нет никаких сомнений, что власти Молдавии разрушают свою страну и готовы на любые жертв ради тех, кто платит им деньги", - добавила она.

https://ria.ru/20230310/destabilizatsiya-1856989389.html

молдавия

россия

сша

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молдавия, в мире, россия, сша, мария захарова