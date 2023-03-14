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СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи - РИА Новости, 14.03.2023
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18:49 14.03.2023 (обновлено: 22:04 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/mladenets-1857867728.html
СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи
СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи - РИА Новости, 14.03.2023
СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи
Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка от истощения в Сочи, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:49
2023-03-14T22:04
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка от истощения в Сочи, говорится на сайте ведомства.По версии следствия, его мать с сожителем снимают жилье в поселке Вардане. Ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Восьмого марта родители решили самостоятельно отвезти его в больницу, но младенец скончался по пути в медучреждение.В Сети появилась информация, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. РИА Новости пока не может подтвердить эти данные. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи

Следователи расследуют дело о смерти младенца от истощения в Сочи

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка от истощения в Сочи, говорится на сайте ведомства.
«

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу", — указано в сообщении.

По версии следствия, его мать с сожителем снимают жилье в поселке Вардане. Ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Восьмого марта родители решили самостоятельно отвезти его в больницу, но младенец скончался по пути в медучреждение.
В Сети появилась информация, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. РИА Новости пока не может подтвердить эти данные.
Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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