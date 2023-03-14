https://ria.ru/20230314/mladenets-1857867728.html
СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи
СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи - РИА Новости, 14.03.2023
СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи
Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка от истощения в Сочи, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:49
2023-03-14T18:49
2023-03-14T22:04
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка от истощения в Сочи, говорится на сайте ведомства.По версии следствия, его мать с сожителем снимают жилье в поселке Вардане. Ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Восьмого марта родители решили самостоятельно отвезти его в больницу, но младенец скончался по пути в медучреждение.В Сети появилась информация, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. РИА Новости пока не может подтвердить эти данные. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20230306/kipyatok-1856049116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи
Следователи расследуют дело о смерти младенца от истощения в Сочи