https://ria.ru/20230314/mladenets-1857867728.html

СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи

СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи - РИА Новости, 14.03.2023

СК выясняет обстоятельства смерти младенца от истощения в Сочи

Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка от истощения в Сочи, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:49

2023-03-14T18:49

2023-03-14T22:04

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка от истощения в Сочи, говорится на сайте ведомства.По версии следствия, его мать с сожителем снимают жилье в поселке Вардане. Ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Восьмого марта родители решили самостоятельно отвезти его в больницу, но младенец скончался по пути в медучреждение.В Сети появилась информация, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. РИА Новости пока не может подтвердить эти данные. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20230306/kipyatok-1856049116.html

сочи

россия

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)