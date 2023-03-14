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"Прогресс" вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 14.03.2023
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15:10 14.03.2023 (обновлено: 15:35 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/mks-1857795288.html
"Прогресс" вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором
"Прогресс" вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 14.03.2023
"Прогресс" вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский грузовик "Прогресс МС-22" снова увел МКС от столкновения с космическим мусором, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале."Второй... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:10
2023-03-14T15:35
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский грузовик "Прогресс МС-22" снова увел МКС от столкновения с космическим мусором, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале."Второй раз за месяц корабль "Прогресс МС-22" увел МКС от столкновения с космическим мусором. Сегодня в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 километров над поверхностью нашей планеты", — говорится в записи.Аналогичная ситуация произошла 6 марта.В "Роскосмосе" напомнили, что за все время полета МКС проведены 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 — для уклонения от космического мусора), в том числе 185 — с помощью "Прогрессов".Сейчас на МКС остаются прилетевшие на "Союзе МС-22" россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио, а также прибывшие в рамках миссии Crew-6 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС)
"Прогресс" вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором

Корабль "Прогресс" во второй раз за месяц увел МКС от столкновения с космическим мусором

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский грузовик "Прогресс МС-22" снова увел МКС от столкновения с космическим мусором, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

"Второй раз за месяц корабль "Прогресс МС-22" увел МКС от столкновения с космическим мусором. Сегодня в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 километров над поверхностью нашей планеты", — говорится в записи.
Аналогичная ситуация произошла 6 марта.

В "Роскосмосе" напомнили, что за все время полета МКС проведены 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 — для уклонения от космического мусора), в том числе 185 — с помощью "Прогрессов".
Сейчас на МКС остаются прилетевшие на "Союзе МС-22" россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио, а также прибывшие в рамках миссии Crew-6 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.
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Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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