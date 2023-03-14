https://ria.ru/20230314/mks-1857795288.html

"Прогресс" вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором

"Прогресс" вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 14.03.2023

"Прогресс" вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовик "Прогресс МС-22" снова увел МКС от столкновения с космическим мусором, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале."Второй... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:10

2023-03-14T15:10

2023-03-14T15:35

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский грузовик "Прогресс МС-22" снова увел МКС от столкновения с космическим мусором, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем Telegram-канале."Второй раз за месяц корабль "Прогресс МС-22" увел МКС от столкновения с космическим мусором. Сегодня в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 километров над поверхностью нашей планеты", — говорится в записи.Аналогичная ситуация произошла 6 марта.В "Роскосмосе" напомнили, что за все время полета МКС проведены 336 коррекций высоты ее орбиты (из них 34 — для уклонения от космического мусора), в том числе 185 — с помощью "Прогрессов".Сейчас на МКС остаются прилетевшие на "Союзе МС-22" россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио, а также прибывшие в рамках миссии Crew-6 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

https://ria.ru/20230313/sputnik-1857479985.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)