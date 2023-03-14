https://ria.ru/20230314/mirnye-1857678094.html

Мэр Донецка рассказал о подразделениях ВСУ, обстреливающих только мирных

Мэр Донецка рассказал о подразделениях ВСУ, обстреливающих только мирных - РИА Новости, 14.03.2023

Мэр Донецка рассказал о подразделениях ВСУ, обстреливающих только мирных

У Киева есть установка на геноцид мирного населения Донбасса, у него также есть артиллерийские подразделения, которые занимаются только обстрелами жилых... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T03:13

2023-03-14T03:13

2023-03-14T03:13

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

киев

донбасс

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. У Киева есть установка на геноцид мирного населения Донбасса, у него также есть артиллерийские подразделения, которые занимаются только обстрелами жилых районов, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Мое личное мнение, что у украинцев есть четкая установка на геноцид местного населения", - заявил Кулемзин. В качестве доказательства он привел тот факт, что во время наступления российских сил на позиции националистов киевская артиллерия вместо обстрела военных стреляет по мирным кварталам, что с военной точки зрения никакой пользы не несет. "Наши войска давят группировки боевиков на всей протяженности фронта, идут наступательные операции, наши штурмовики вытесняют нацистов из их берлог. В этот момент украинская артиллерия должна, очевидно, защищая свои позиции, обстреливать позиции наших штурмующих подразделений. Вместо этого она стреляет по городу. Поэтому возникает устойчивое мнение, что есть некие карательные отряды на Украине, которые занимаются именно геноцидом мирных городов. Которые не участвуют в войне против наших военных, а занимаются только тем, чтобы из засады выйти, обстрелять город и уйти", - рассказал мэр. Он отметил также, что обстрелы киевскими силовиками Донецка зачастую носят хаотичный характер.

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857677944.html

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безопасность, донецк, киев, донбасс, алексей кулемзин (донецк)