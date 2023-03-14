https://ria.ru/20230314/mir-1857816443.html

Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР

Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР - РИА Новости, 14.03.2023

Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР

Нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил Владимир Путин, на совещании по вопросам реализации программы развития... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:14

2023-03-14T16:14

2023-03-14T16:55

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УЛАН-УДЭ, 14 мар — РИА Новости. Нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил Владимир Путин, на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. "Все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что (послевоенный. — Прим. ред.) мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами во Второй Мировой Войне", — подчеркнул глава государства.Президент уточнил, что прежде всего в этом процессе приняли участие США и СССР.

https://ria.ru/20230226/zapad-1854376781.html

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Кирилл Волков

ссср, сша, россия, владимир путин, в мире