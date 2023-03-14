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Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР - РИА Новости, 14.03.2023
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16:14 14.03.2023 (обновлено: 16:55 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/mir-1857816443.html
Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР
Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР - РИА Новости, 14.03.2023
Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР
Нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил Владимир Путин, на совещании по вопросам реализации программы развития... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:14
2023-03-14T16:55
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россия
владимир путин
в мире
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УЛАН-УДЭ, 14 мар — РИА Новости. Нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил Владимир Путин, на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. "Все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что (послевоенный. — Прим. ред.) мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами во Второй Мировой Войне", — подчеркнул глава государства.Президент уточнил, что прежде всего в этом процессе приняли участие США и СССР.
https://ria.ru/20230226/zapad-1854376781.html
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ссср, сша, россия, владимир путин, в мире
СССР, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР

Путин заявил, что нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 14 мар — РИА Новости. Нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил Владимир Путин, на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
"Все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что (послевоенный. — Прим. ред.) мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами во Второй Мировой Войне", — подчеркнул глава государства.
Президент уточнил, что прежде всего в этом процессе приняли участие США и СССР.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Запад пытается переделать мир под себя, заявил Путин
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