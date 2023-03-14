https://ria.ru/20230314/mir-1857816443.html
Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР
Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР - РИА Новости, 14.03.2023
Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР
Нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил Владимир Путин, на совещании по вопросам реализации программы развития... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:14
2023-03-14T16:14
2023-03-14T16:55
ссср
сша
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
УЛАН-УДЭ, 14 мар — РИА Новости. Нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил Владимир Путин, на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. "Все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что (послевоенный. — Прим. ред.) мир был создан и мироустройство, до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами во Второй Мировой Войне", — подчеркнул глава государства.Президент уточнил, что прежде всего в этом процессе приняли участие США и СССР.
https://ria.ru/20230226/zapad-1854376781.html
ссср
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, сша, россия, владимир путин, в мире
СССР, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что нынешние проблемы начались после развала СССР
Путин заявил, что нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза