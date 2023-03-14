https://ria.ru/20230314/mig-1857797593.html
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 14.03.2023
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 около Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:22
2023-03-14T15:22
2023-03-14T16:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
воздушно-космические силы россии
миг-29
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 около Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны."Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", — отметили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20230314/istrebiteli-1857794777.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Минобороны: российская авиация сбила украинский МиГ-29 возле Красноармейска над ДНР