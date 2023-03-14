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Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 14.03.2023 (обновлено: 16:07 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/mig-1857797593.html
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 14.03.2023
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 около Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:22
2023-03-14T16:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
воздушно-космические силы россии
миг-29
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 около Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны."Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", — отметили в военном ведомстве.
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донецкая народная республика, россия, воздушно-космические силы россии, миг-29, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР

Минобороны: российская авиация сбила украинский МиГ-29 возле Красноармейска над ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 около Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны.
"Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", — отметили в военном ведомстве.
Истребители МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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