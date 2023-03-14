https://ria.ru/20230314/mid-1857754782.html
МИД приветствовал возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией
МИД приветствовал возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией - РИА Новости, 14.03.2023
МИД приветствовал возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией
Москва приветствует возобновление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом, считает, что этот шаг будет способствовать оздоровлению обстановки на Ближнем... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:53
2023-03-14T12:53
2023-03-14T12:53
в мире
иран
саудовская аравия
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва приветствует возобновление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом, считает, что этот шаг будет способствовать оздоровлению обстановки на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Мы приветствуем, конечно, это важный очень шаг. И мы тоже к этому стремились и проводили контакты с нашими иранскими, саудовскими друзьями, поощряли их сближение позиций. Мы считаем, это очень важный позитивный шаг в деле установления добрососедских отношений между крупнейшими региональными державами и нашими важными партнёрами", - сказал он. "Для стабилизации обстановки в регионе залива и на Ближнем, Среднем Востоке, это очень важно для оздоровления", - добавил Богданов. В минувшую пятницу стало известно, что Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.
https://ria.ru/20230313/iran-1857513347.html
https://ria.ru/20230313/tovarooborot-1857646321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, саудовская аравия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай
В мире, Иран, Саудовская Аравия, Россия, Михаил Богданов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Китай
МИД приветствовал возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией
Замглавы МИД Богданов приветствовал возобновление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва приветствует возобновление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом, считает, что этот шаг будет способствовать оздоровлению обстановки на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы приветствуем, конечно, это важный очень шаг. И мы тоже к этому стремились и проводили контакты с нашими иранскими, саудовскими друзьями, поощряли их сближение позиций. Мы считаем, это очень важный позитивный шаг в деле установления добрососедских отношений между крупнейшими региональными державами и нашими важными партнёрами", - сказал он.
В Кремле отреагировали на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии
"Для стабилизации обстановки в регионе залива и на Ближнем, Среднем Востоке, это очень важно для оздоровления", - добавил Богданов.
В минувшую пятницу стало известно, что Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая
подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.
Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман
заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.
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