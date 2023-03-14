https://ria.ru/20230314/mid-1857754782.html

МИД приветствовал возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией

МИД приветствовал возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией - РИА Новости, 14.03.2023

МИД приветствовал возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией

Москва приветствует возобновление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом, считает, что этот шаг будет способствовать оздоровлению обстановки на Ближнем... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:53

2023-03-14T12:53

2023-03-14T12:53

в мире

иран

саудовская аравия

россия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

китай

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва приветствует возобновление дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом, считает, что этот шаг будет способствовать оздоровлению обстановки на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Мы приветствуем, конечно, это важный очень шаг. И мы тоже к этому стремились и проводили контакты с нашими иранскими, саудовскими друзьями, поощряли их сближение позиций. Мы считаем, это очень важный позитивный шаг в деле установления добрососедских отношений между крупнейшими региональными державами и нашими важными партнёрами", - сказал он. "Для стабилизации обстановки в регионе залива и на Ближнем, Среднем Востоке, это очень важно для оздоровления", - добавил Богданов. В минувшую пятницу стало известно, что Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.

https://ria.ru/20230313/iran-1857513347.html

https://ria.ru/20230313/tovarooborot-1857646321.html

иран

саудовская аравия

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, саудовская аравия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай