https://ria.ru/20230314/mid-1857725423.html

МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии

МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии - РИА Новости, 14.03.2023

МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии

Россию беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку США ведут дело к тому, чтобы создавать новые очаги напряжения на границах, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:31

2023-03-14T11:31

2023-03-14T12:06

в мире

россия

грузия

молдавия

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россию беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку США ведут дело к тому, чтобы создавать новые очаги напряжения на границах, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Нас беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку это страны, которые далеко расположены от Америки, которая пытается им диктовать, что делать или не делать. А это непосредственные наши соседи, и мы видим, что США со своими сателлитами ведут дело к тому, чтобы создавать новые и новые очаги напряжения на наших границах", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, грузия, молдавия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша