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МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии - РИА Новости, 14.03.2023
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11:31 14.03.2023 (обновлено: 12:06 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/mid-1857725423.html
МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии
МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии - РИА Новости, 14.03.2023
МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии
Россию беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку США ведут дело к тому, чтобы создавать новые очаги напряжения на границах, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:31
2023-03-14T12:06
в мире
россия
грузия
молдавия
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россию беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку США ведут дело к тому, чтобы создавать новые очаги напряжения на границах, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Нас беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку это страны, которые далеко расположены от Америки, которая пытается им диктовать, что делать или не делать. А это непосредственные наши соседи, и мы видим, что США со своими сателлитами ведут дело к тому, чтобы создавать новые и новые очаги напряжения на наших границах", - сказал он журналистам.
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в мире, россия, грузия, молдавия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
В мире, Россия, Грузия, Молдавия, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии

Грушко: Россию беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, где США создают очаги напряженности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россию беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку США ведут дело к тому, чтобы создавать новые очаги напряжения на границах, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Нас беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку это страны, которые далеко расположены от Америки, которая пытается им диктовать, что делать или не делать. А это непосредственные наши соседи, и мы видим, что США со своими сателлитами ведут дело к тому, чтобы создавать новые и новые очаги напряжения на наших границах", - сказал он журналистам.
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