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МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии
МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии - РИА Новости, 14.03.2023
МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии
Россию беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку США ведут дело к тому, чтобы создавать новые очаги напряжения на границах, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:31
2023-03-14T11:31
2023-03-14T12:06
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александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россию беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку США ведут дело к тому, чтобы создавать новые очаги напряжения на границах, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Нас беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку это страны, которые далеко расположены от Америки, которая пытается им диктовать, что делать или не делать. А это непосредственные наши соседи, и мы видим, что США со своими сателлитами ведут дело к тому, чтобы создавать новые и новые очаги напряжения на наших границах", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, молдавия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
В мире, Россия, Грузия, Молдавия, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и Молдавии
Грушко: Россию беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, где США создают очаги напряженности