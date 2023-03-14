https://ria.ru/20230314/melitopol-1857847215.html
Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе
Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе - РИА Новости, 14.03.2023
Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе
Столица Запорожской области может остаться в Мелитополе и после освобождения Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:34
2023-03-14T17:34
2023-03-14T17:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
мелитополь
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Столица Запорожской области может остаться в Мелитополе и после освобождения Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее он издал указ, согласно которому территория Запорожской области разделена на 16 административных единиц, а столицей региона официально стал Мелитополь. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, статус столицы Запорожской области городу Запорожью вернется после его освобождения от украинских войск. "Не факт (что при освобождении Запорожья туда переедет столица)", - сказал Балицкий. "Мы вынуждены были назначить Мелитополь временной столицей. Ждать, когда освободят Запорожье наши вооруженные силы, мы не можем, поэтому действуем исходя из ситуации. Когда Запорожье будет освобождено – трудно сказать, посмотрим", - сказал он. Балицкий отметил, что когда будет освобождено Запорожье, туда переедет большая часть административных зданий, "хотя не факт, что туда переедет столица в ближайшее время". Он пояснил, что линия фронта все равно там будет слишком близко, а Мелитополь является фактически центром Запорожской области, и гораздо выгоднее и удобнее использовать именно столицу не в самом большом городе.
https://ria.ru/20230310/vozvraschenie-1857029575.html
https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856079968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожье, мелитополь, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Мелитополь, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия
Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе
Балицкий: столица области может остаться в Мелитополе даже после освобождения Запорожья
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Столица Запорожской области может остаться в Мелитополе и после освобождения Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее он издал указ, согласно которому территория Запорожской области разделена на 16 административных единиц, а столицей региона официально стал Мелитополь. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации региона Владимира Рогова
, статус столицы Запорожской области городу Запорожью вернется после его освобождения от украинских войск.
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"Не факт (что при освобождении Запорожья туда переедет столица)", - сказал Балицкий. "Мы вынуждены были назначить Мелитополь временной столицей. Ждать, когда освободят Запорожье наши вооруженные силы, мы не можем, поэтому действуем исходя из ситуации. Когда Запорожье будет освобождено – трудно сказать, посмотрим", - сказал он.
Балицкий отметил, что когда будет освобождено Запорожье, туда переедет большая часть административных зданий, "хотя не факт, что туда переедет столица в ближайшее время".
Он пояснил, что линия фронта все равно там будет слишком близко, а Мелитополь является фактически центром Запорожской области, и гораздо выгоднее и удобнее использовать именно столицу не в самом большом городе.
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