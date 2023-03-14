Рейтинг@Mail.ru
Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/melitopol-1857847215.html
Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе
Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе - РИА Новости, 14.03.2023
Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе
Столица Запорожской области может остаться в Мелитополе и после освобождения Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:34
2023-03-14T17:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
мелитополь
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855857324_0:134:2979:1810_1920x0_80_0_0_8cc00f406213b263bb61cc1e8d9f61fb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Столица Запорожской области может остаться в Мелитополе и после освобождения Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее он издал указ, согласно которому территория Запорожской области разделена на 16 административных единиц, а столицей региона официально стал Мелитополь. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, статус столицы Запорожской области городу Запорожью вернется после его освобождения от украинских войск. "Не факт (что при освобождении Запорожья туда переедет столица)", - сказал Балицкий. "Мы вынуждены были назначить Мелитополь временной столицей. Ждать, когда освободят Запорожье наши вооруженные силы, мы не можем, поэтому действуем исходя из ситуации. Когда Запорожье будет освобождено – трудно сказать, посмотрим", - сказал он. Балицкий отметил, что когда будет освобождено Запорожье, туда переедет большая часть административных зданий, "хотя не факт, что туда переедет столица в ближайшее время". Он пояснил, что линия фронта все равно там будет слишком близко, а Мелитополь является фактически центром Запорожской области, и гораздо выгоднее и удобнее использовать именно столицу не в самом большом городе.
https://ria.ru/20230310/vozvraschenie-1857029575.html
https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856079968.html
запорожская область
запорожье
мелитополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855857324_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c7d050d4c12e499d67a5057e51ea2f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, запорожье, мелитополь, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Мелитополь, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия
Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе

Балицкий: столица области может остаться в Мелитополе даже после освобождения Запорожья

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбщественный штаб партии "Единая Россия" в Мелитополе
Общественный штаб партии Единая Россия в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Общественный штаб партии "Единая Россия" в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Столица Запорожской области может остаться в Мелитополе и после освобождения Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее он издал указ, согласно которому территория Запорожской области разделена на 16 административных единиц, а столицей региона официально стал Мелитополь. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, статус столицы Запорожской области городу Запорожью вернется после его освобождения от украинских войск.
Улица в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Власти Мелитопольского района отметили рост желающих вернуться с Украины
10 марта, 14:57
"Не факт (что при освобождении Запорожья туда переедет столица)", - сказал Балицкий. "Мы вынуждены были назначить Мелитополь временной столицей. Ждать, когда освободят Запорожье наши вооруженные силы, мы не можем, поэтому действуем исходя из ситуации. Когда Запорожье будет освобождено – трудно сказать, посмотрим", - сказал он.
Балицкий отметил, что когда будет освобождено Запорожье, туда переедет большая часть административных зданий, "хотя не факт, что туда переедет столица в ближайшее время".
Он пояснил, что линия фронта все равно там будет слишком близко, а Мелитополь является фактически центром Запорожской области, и гораздо выгоднее и удобнее использовать именно столицу не в самом большом городе.
Здание городского совета Запорожья - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Балицкий пообещал, что город Запорожье освободят от нацизма
6 марта, 11:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеМелитопольЕвгений БалицкийСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала