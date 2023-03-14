https://ria.ru/20230314/melitopol-1857847215.html

Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе

Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе - РИА Новости, 14.03.2023

Балицкий допустил, что столица Запорожской области останется в Мелитополе

Столица Запорожской области может остаться в Мелитополе и после освобождения Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:34

2023-03-14T17:34

2023-03-14T17:34

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожье

мелитополь

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

безопасность

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Столица Запорожской области может остаться в Мелитополе и после освобождения Запорожья, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее он издал указ, согласно которому территория Запорожской области разделена на 16 административных единиц, а столицей региона официально стал Мелитополь. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, статус столицы Запорожской области городу Запорожью вернется после его освобождения от украинских войск. "Не факт (что при освобождении Запорожья туда переедет столица)", - сказал Балицкий. "Мы вынуждены были назначить Мелитополь временной столицей. Ждать, когда освободят Запорожье наши вооруженные силы, мы не можем, поэтому действуем исходя из ситуации. Когда Запорожье будет освобождено – трудно сказать, посмотрим", - сказал он. Балицкий отметил, что когда будет освобождено Запорожье, туда переедет большая часть административных зданий, "хотя не факт, что туда переедет столица в ближайшее время". Он пояснил, что линия фронта все равно там будет слишком близко, а Мелитополь является фактически центром Запорожской области, и гораздо выгоднее и удобнее использовать именно столицу не в самом большом городе.

https://ria.ru/20230310/vozvraschenie-1857029575.html

https://ria.ru/20230306/zaporozhe-1856079968.html

запорожская область

запорожье

мелитополь

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, запорожье, мелитополь, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр, безопасность, россия