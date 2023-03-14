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В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира" - РИА Новости, 14.03.2023
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19:59 14.03.2023 (обновлено: 20:00 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/marsh-1857880974.html
В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира"
В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира" - РИА Новости, 14.03.2023
В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира"
Активисты с российскими флагами прошли по центру Софии – от Национального дворца культуры к площади Независимости.
2023-03-14T19:59
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видео
в мире
украина
болгария
софия (город)
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Митингующие выступили против поставок оружия и боеприпасов Украине, а также призывали к полному нейтралитету Болгарии в этом конфликте.
украина
болгария
софия (город)
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира"
Активисты с российскими флагами прошли по центру Софии – от Национального дворца культуры к площади Независимости. Митингующие выступили против поставок оружия и боеприпасов Украине, а также призывали к полному нейтралитету Болгарии в этом конфликте.
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видео, в мире, украина, болгария, софия (город), видео
Видео, В мире, Украина, Болгария, София (город)
В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира"
Активисты с российскими флагами прошли по центру Софии – от Национального дворца культуры к площади Независимости.
2023-03-14T19:59
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В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира"

Читать ria.ru в
Активисты с российскими флагами прошли по центру Софии – от Национального дворца культуры к площади Независимости.
Митингующие выступили против поставок оружия и боеприпасов Украине, а также призывали к полному нейтралитету Болгарии в этом конфликте.
 
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