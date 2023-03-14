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В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира"

В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира" - РИА Новости, 14.03.2023

В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира"

Активисты с российскими флагами прошли по центру Софии – от Национального дворца культуры к площади Независимости.

2023-03-14T19:59

2023-03-14T19:59

2023-03-14T20:00

видео

в мире

украина

болгария

софия (город)

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Митингующие выступили против поставок оружия и боеприпасов Украине, а также призывали к полному нейтралитету Болгарии в этом конфликте.

украина

болгария

софия (город)

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2023

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В Софии прошел марш под лозунгом "Болгария – зона мира" Активисты с российскими флагами прошли по центру Софии – от Национального дворца культуры к площади Независимости. Митингующие выступили против поставок оружия и боеприпасов Украине, а также призывали к полному нейтралитету Болгарии в этом конфликте. 2023-03-14T19:59 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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