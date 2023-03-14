https://ria.ru/20230314/lotereya-1857695908.html

Слесарь из Нижнего Новгорода стал лотерейным миллиардером

Слесарь из Нижнего Новгорода стал лотерейным миллиардером - РИА Новости, 14.03.2023

Слесарь из Нижнего Новгорода стал лотерейным миллиардером

Победителем новогоднего, 1473-го тиража "Русского лото", выигравшим один миллиард рублей, стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, сообщили РИА... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:17

2023-03-14T09:17

2023-03-14T15:43

нижний новгород

россия

москва

столото

общество

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Победителем новогоднего, 1473-го тиража "Русского лото", выигравшим один миллиард рублей, стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."Александр Земсков узнал о своей победе из шоу "Новогодний миллиард", которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой. Однако за выигрышем победитель обратился гораздо позже — первые несколько дней супруги не могли поверить в произошедшее, а после изучали информацию о порядке оформления крупного выигрыша. Спустя почти два месяца, в середине февраля, победитель приехал в лотерейный центр "Столото" в Москве для оформления выигрыша, предоставил выигрышный типографский билет и прошел требуемую по закону идентификацию", — рассказали в компании. В соответствии с законодательством, после вычета налога победитель получит 850 миллионов 100 тысяч рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета. Налог на выигрыш в один миллиард рублей составит почти 150 миллионов рублей."Сразу осознать подобное невозможно. Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр "Столото", все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что вмиг стану миллиардером, тем более — что выиграю в лотерею", — рассказал Земсков, который работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования. "Как только получим выигрыш, распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Я увлекаюсь машинами и предпочитаю японские марки", — рассказал победитель. Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали более восьми миллионов билетов, в праздничном тираже было разыграно 2,5 миллиарда рублей. Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года по итогам новогоднего тиража "Русского лото". Победительницей стала Надежда Бартош.

https://ria.ru/20230206/stoloto-1850033019.html

https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижний новгород, россия, москва, столото, общество