В ОЭЗ в Татарстане начали строить крупнейший логистический терминал
Строительство крупнейшего в России логистического терминала начали в ОЭЗ в Татарстане
Логистический центр. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане начала строительство крупнейшего в РФ логистического терминала с инвестициями на первом этапе 20 миллиардов рублей, сообщает ОЭЗ.
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"Стартовали строительно-подготовительные работы по возведению крупнейшего в России логистического терминала имени Дэн Сяопина… Завершение первого этапа работ запланировано до конца 2023 года. Размер инвестиций на первом этапе - 20 миллиардов рублей", - говорится в публикации.
Отмечается, что терминал станет частью индустриального парка "Этилен 600" для производителей нефтехимической продукции. Планируемая мощность логистического комплекса после всех этапов реализации проекта составляет 100 тысяч контейнеров в год.
Начальная площадь логоцентра имени Дэн Сяопина по проекту составит 65 гектаров. Длина контейнерной площадки - 1,05 километра, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ.
Уточняется, что логистический комплекс будет еженедельно принимать и отправлять минимум по одному поезду в Китай. Кроме того, терминал будет оказывать услуги по обслуживанию мультимодальных перевозок в роли перевалочного пункта с взаимодействием нескольких видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, а в перспективе и авиационного.
Ранее сообщалось, что ОЭЗ "Алабуга" и ПАО "Сибур" в августе 2022 года подписали соглашение о создании индустриального парка "Этилен 600". Общий объем инвестиций в проект составит 1,3 триллиона рублей, из которых 140 миллиардов рублей - инвестиции ОЭЗ. "Этилен 600" станет единственной площадкой в России, где производителям мало- и среднетоннажной химии предоставляется уникальный доступ к нефтегазохимическому сырью.
ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. На территории ОЭЗ расположено более 30 уникальных импортозамещающих производств. Общий объем частных инвестиций составляет 162 миллиарда рублей, создано 10,5 тысячи рабочих мест, выручка резидентов за 2022 год составила более 130 миллиардов рублей.
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