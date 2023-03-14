https://ria.ru/20230314/logistika-1857830066.html

В ОЭЗ в Татарстане начали строить крупнейший логистический терминал

В ОЭЗ в Татарстане начали строить крупнейший логистический терминал - РИА Новости, 14.03.2023

В ОЭЗ в Татарстане начали строить крупнейший логистический терминал

Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане начала строительство крупнейшего в РФ логистического терминала с инвестициями на первом этапе 20 миллиардов... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:42

2023-03-14T16:42

2023-03-14T16:50

республика татарстан

экономика

россия

китай

елабужский район

сибур холдинг

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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане начала строительство крупнейшего в РФ логистического терминала с инвестициями на первом этапе 20 миллиардов рублей, сообщает ОЭЗ. Отмечается, что терминал станет частью индустриального парка "Этилен 600" для производителей нефтехимической продукции. Планируемая мощность логистического комплекса после всех этапов реализации проекта составляет 100 тысяч контейнеров в год. Начальная площадь логоцентра имени Дэн Сяопина по проекту составит 65 гектаров. Длина контейнерной площадки - 1,05 километра, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ. Уточняется, что логистический комплекс будет еженедельно принимать и отправлять минимум по одному поезду в Китай. Кроме того, терминал будет оказывать услуги по обслуживанию мультимодальных перевозок в роли перевалочного пункта с взаимодействием нескольких видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, а в перспективе и авиационного. Ранее сообщалось, что ОЭЗ "Алабуга" и ПАО "Сибур" в августе 2022 года подписали соглашение о создании индустриального парка "Этилен 600". Общий объем инвестиций в проект составит 1,3 триллиона рублей, из которых 140 миллиардов рублей - инвестиции ОЭЗ. "Этилен 600" станет единственной площадкой в России, где производителям мало- и среднетоннажной химии предоставляется уникальный доступ к нефтегазохимическому сырью. ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. На территории ОЭЗ расположено более 30 уникальных импортозамещающих производств. Общий объем частных инвестиций составляет 162 миллиарда рублей, создано 10,5 тысячи рабочих мест, выручка резидентов за 2022 год составила более 130 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230306/minnikhanov-1856222472.html

https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html

россия

китай

елабужский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, китай, елабужский район, сибур холдинг