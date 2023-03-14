https://ria.ru/20230314/lipetsk-1857713489.html
Финал 3-х международных инклюзивных игр пройдет в сентябре в Липецке
Финал 3-х международных инклюзивных игр пройдет в сентябре в Липецке - РИА Новости, 14.03.2023
Финал 3-х международных инклюзивных игр пройдет в сентябре в Липецке
Финал Третьих международных инклюзивных творческих игр состоится в сентябре в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:01
2023-03-14T11:01
2023-03-14T11:01
липецкая область
игорь артамонов
президентский фонд культурных инициатив
липецк
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ЛИПЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Финал Третьих международных инклюзивных творческих игр состоится в сентябре в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, липецкая общественная организация "Центр поддержки культурных традиций" стала победителем грантового конкурса проектов в сфере культуры, искусства, креативных индустрий Президентского фонда культурных инициатив.Полученные средства направят на проведение мероприятия. Планируется, что в соревнованиях примут участие свыше тысячи человек.Артамонов отметил, что состязательная программа будет включать два этапа – отборочный и финальный. Также запланировано проведение деловой части, в которой примут участие эксперты в области социокультурной реабилитации, арт-терапии, общественные деятели, представители власти и бизнеса. В рамках игр пройдут конференции, семинары, концерты, мастер-классы. Проект будет реализован при поддержке правительства Липецкой области и администрации Липецка.
https://ria.ru/20230313/shkola-1857500769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, президентский фонд культурных инициатив, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Президентский фонд культурных инициатив, Липецк
ЛИПЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Финал Третьих международных инклюзивных творческих игр состоится в сентябре в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, липецкая общественная организация "Центр поддержки культурных традиций" стала победителем грантового конкурса проектов в сфере культуры, искусства, креативных индустрий Президентского фонда культурных инициатив
.
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Полученные средства направят на проведение мероприятия. Планируется, что в соревнованиях примут участие свыше тысячи человек.
Артамонов отметил, что состязательная программа будет включать два этапа – отборочный и финальный. Также запланировано проведение деловой части, в которой примут участие эксперты в области социокультурной реабилитации, арт-терапии, общественные деятели, представители власти и бизнеса. В рамках игр пройдут конференции, семинары, концерты, мастер-классы. Проект будет реализован при поддержке правительства Липецкой области и администрации Липецка.
«
"Забота о гражданах с отклонениями в здоровье – показатель зрелости и социального уровня общества. Если люди, которые нуждаются в особом внимании, чувствуют себя счастливыми и не брошенными, значит, в государстве все хорошо и стабильно", – сказал Артамонов.