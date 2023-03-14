https://ria.ru/20230314/lipetsk-1857713489.html

Финал 3-х международных инклюзивных игр пройдет в сентябре в Липецке

Финал 3-х международных инклюзивных игр пройдет в сентябре в Липецке - РИА Новости, 14.03.2023

Финал 3-х международных инклюзивных игр пройдет в сентябре в Липецке

Финал Третьих международных инклюзивных творческих игр состоится в сентябре в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:01

2023-03-14T11:01

2023-03-14T11:01

липецкая область

игорь артамонов

президентский фонд культурных инициатив

липецк

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ЛИПЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Финал Третьих международных инклюзивных творческих игр состоится в сентябре в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, липецкая общественная организация "Центр поддержки культурных традиций" стала победителем грантового конкурса проектов в сфере культуры, искусства, креативных индустрий Президентского фонда культурных инициатив.Полученные средства направят на проведение мероприятия. Планируется, что в соревнованиях примут участие свыше тысячи человек.Артамонов отметил, что состязательная программа будет включать два этапа – отборочный и финальный. Также запланировано проведение деловой части, в которой примут участие эксперты в области социокультурной реабилитации, арт-терапии, общественные деятели, представители власти и бизнеса. В рамках игр пройдут конференции, семинары, концерты, мастер-классы. Проект будет реализован при поддержке правительства Липецкой области и администрации Липецка.

https://ria.ru/20230313/shkola-1857500769.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, президентский фонд культурных инициатив, липецк