https://ria.ru/20230314/krym-1857692955.html

Запад понимает, что захватить Крым не удастся, заявили в Турции

Запад понимает, что захватить Крым не удастся, заявили в Турции - РИА Новости, 14.03.2023

Запад понимает, что захватить Крым не удастся, заявили в Турции

Украине не удастся силой захватить Крым, это осознают и на Западе, заявил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:45

2023-03-14T08:45

2023-03-14T08:45

украина

россия

турция

унвер сель

владимир зеленский

владимир путин

оон

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украине не удастся силой захватить Крым, это осознают и на Западе, заявил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев готовится к военному захвату Крыма. "Вернуть Крым насильно в состав Украины невозможно. На самом деле об этом знают и Украина, и Запад. Не увенчались успехом предпринятые ими атаки по захвату даже областей на востоке Украины, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Таким путем им невозможно захватить Крым. Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта. Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", - сказал Сель. По его мнению, Европа хочет, чтобы вооруженный конфликт на Украине закончился. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230314/krym-1857687950.html

https://ria.ru/20230311/krym-1857261209.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, турция, унвер сель, владимир зеленский, владимир путин, оон, нато, в мире