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Запад понимает, что захватить Крым не удастся, заявили в Турции - РИА Новости, 14.03.2023
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08:45 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/krym-1857692955.html
Запад понимает, что захватить Крым не удастся, заявили в Турции
Запад понимает, что захватить Крым не удастся, заявили в Турции - РИА Новости, 14.03.2023
Запад понимает, что захватить Крым не удастся, заявили в Турции
Украине не удастся силой захватить Крым, это осознают и на Западе, заявил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:45
2023-03-14T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украине не удастся силой захватить Крым, это осознают и на Западе, заявил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев готовится к военному захвату Крыма. "Вернуть Крым насильно в состав Украины невозможно. На самом деле об этом знают и Украина, и Запад. Не увенчались успехом предпринятые ими атаки по захвату даже областей на востоке Украины, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Таким путем им невозможно захватить Крым. Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта. Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", - сказал Сель. По его мнению, Европа хочет, чтобы вооруженный конфликт на Украине закончился. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230314/krym-1857687950.html
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украина, россия, турция, унвер сель, владимир зеленский, владимир путин, оон, нато, в мире
Украина, Россия, Турция, Унвер Сель, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, НАТО, В мире
Запад понимает, что захватить Крым не удастся, заявили в Турции

Турецкий общественник Сель: и Киев, и Запад понимают, что захватить Крым силой не удастся

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украине не удастся силой захватить Крым, это осознают и на Западе, заявил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев готовится к военному захвату Крыма.
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"Вернуть Крым насильно в состав Украины невозможно. На самом деле об этом знают и Украина, и Запад. Не увенчались успехом предпринятые ими атаки по захвату даже областей на востоке Украины, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Таким путем им невозможно захватить Крым. Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта. Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", - сказал Сель.
По его мнению, Европа хочет, чтобы вооруженный конфликт на Украине закончился.
«
"Они поняли, что понесли большие потери в результате агрессивной политики НАТО, что США таким образом стремятся ослабить страны Европы, используя их для конфликта на Украине", - подчеркнул Сель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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