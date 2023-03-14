Запад понимает, что захватить Крым не удастся, заявили в Турции
Турецкий общественник Сель: и Киев, и Запад понимают, что захватить Крым силой не удастся
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украине не удастся силой захватить Крым, это осознают и на Западе, заявил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев готовится к военному захвату Крыма.
"Вернуть Крым насильно в состав Украины невозможно. На самом деле об этом знают и Украина, и Запад. Не увенчались успехом предпринятые ими атаки по захвату даже областей на востоке Украины, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Таким путем им невозможно захватить Крым. Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта. Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", - сказал Сель.
По его мнению, Европа хочет, чтобы вооруженный конфликт на Украине закончился.
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"Они поняли, что понесли большие потери в результате агрессивной политики НАТО, что США таким образом стремятся ослабить страны Европы, используя их для конфликта на Украине", - подчеркнул Сель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".