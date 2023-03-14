https://ria.ru/20230314/krym-1857687950.html

В Турции выступили за возобновление торговых отношений с Крымом

В Турции выступили за возобновление торговых отношений с Крымом - РИА Новости, 14.03.2023

В Турции выступили за возобновление торговых отношений с Крымом

Турецкий бизнес выступает за возобновление торговых отношений с Крымом, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:36

2023-03-14T07:36

2023-03-14T07:36

турция

унвер сель

в мире

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Турецкий бизнес выступает за возобновление торговых отношений с Крымом, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. По его словам, ранее прорабатывались планы запуска паромного сообщения с Крымом, однако события на Украине внесли свои коррективы. "Мы провели переговоры с Торгово-промышленной палатой Трабзона и деловыми людьми крупных городов Черноморского побережья о возобновлении паромов. Мы связались с властями, которые разрешат этот вопрос. Мы видели, что все стороны очень надеялись. Однако риски, связанные с текущими событиями на Украине, необходимо устранять. Когда эти риски будут устранены, мы снова начнем необходимые инициативы", - сказал Сель.

https://ria.ru/20220831/turtsiya-1813383848.html

турция

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

турция, унвер сель, в мире, республика крым, россия