https://ria.ru/20230314/krym-1857687950.html
В Турции выступили за возобновление торговых отношений с Крымом
В Турции выступили за возобновление торговых отношений с Крымом - РИА Новости, 14.03.2023
В Турции выступили за возобновление торговых отношений с Крымом
Турецкий бизнес выступает за возобновление торговых отношений с Крымом, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:36
2023-03-14T07:36
2023-03-14T07:36
турция
унвер сель
в мире
республика крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785797318_0:224:3077:1955_1920x0_80_0_0_fb9ba7f86180644cbc1b34a9e96ccabe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Турецкий бизнес выступает за возобновление торговых отношений с Крымом, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. По его словам, ранее прорабатывались планы запуска паромного сообщения с Крымом, однако события на Украине внесли свои коррективы. "Мы провели переговоры с Торгово-промышленной палатой Трабзона и деловыми людьми крупных городов Черноморского побережья о возобновлении паромов. Мы связались с властями, которые разрешат этот вопрос. Мы видели, что все стороны очень надеялись. Однако риски, связанные с текущими событиями на Украине, необходимо устранять. Когда эти риски будут устранены, мы снова начнем необходимые инициативы", - сказал Сель.
https://ria.ru/20220831/turtsiya-1813383848.html
турция
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785797318_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6ffd518544397f8b890d5013915380ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, унвер сель, в мире, республика крым, россия
Турция, Унвер Сель, В мире, Республика Крым, Россия
В Турции выступили за возобновление торговых отношений с Крымом
Крымские татары в Турции выступили за возобновление торговых отношений с полуостровом
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Турецкий бизнес выступает за возобновление торговых отношений с Крымом, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.
«
"Есть напряженные требования со стороны турецких бизнесменов. Турция понесла убытки в размере 300 миллионов долларов из-за прекращения торговых отношений с Крымом. Особенно города на побережье Черного моря развивали свои торговые связи благодаря паромному сообщению", - сказал Сель.
По его словам, ранее прорабатывались планы запуска паромного сообщения с Крымом, однако события на Украине внесли свои коррективы.
"Мы провели переговоры с Торгово-промышленной палатой Трабзона и деловыми людьми крупных городов Черноморского побережья о возобновлении паромов. Мы связались с властями, которые разрешат этот вопрос. Мы видели, что все стороны очень надеялись. Однако риски, связанные с текущими событиями на Украине, необходимо устранять. Когда эти риски будут устранены, мы снова начнем необходимые инициативы", - сказал Сель.
Позиция Турции по Крыму не мешает взаимодействию, заявил Песков