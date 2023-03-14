https://ria.ru/20230314/kredity-1857863143.html

Регионы получат 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов

Регионы получат 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов - РИА Новости, 14.03.2023

Регионы получат 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов

В этом году из бюджета будет выделено 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов регионам, 100 миллиардов рублей из них пойдут для развития... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:29

2023-03-14T18:29

2023-03-14T18:29

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В этом году из бюджета будет выделено 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов регионам, 100 миллиардов рублей из них пойдут для развития городов ДФО, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важнейший вопрос - финансовое обеспечение. Напомню о решении, которое было принято в декабре прошлого года на совете по национальным проектам: в текущем году мы выделяем регионам дополнительные 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, и из них 100 миллиардов целевым образом пойдут на проекты именно в городах Дальнего Востока", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

https://ria.ru/20221215/dfo-1838931034.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин