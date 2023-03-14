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Американский миллиардер предрек крах экономике США - РИА Новости, 14.03.2023
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13:20 14.03.2023 (обновлено: 14:43 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html
Американский миллиардер предрек крах экономике США
Американский миллиардер предрек крах экономике США - РИА Новости, 14.03.2023
Американский миллиардер предрек крах экономике США
Основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин назвал обнародованный американскими властями пакет мер по спасению банка Silicon Valley доказательством того, что... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:20
2023-03-14T14:43
сша
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин назвал обнародованный американскими властями пакет мер по спасению банка Silicon Valley доказательством того, что американский капитализм "рушится у нас на глазах", сообщила Financial Times.Миллиардер — основатель компании Citadel раскритиковал решение американского правительства спасти вкладчиков, назвав это серьезным нарушением финансовой дисциплины.По его мнению, это было бы превосходным уроком морального риска, поскольку убытки для вкладчиков были бы несущественными, что привело бы к повышению значения управления рисками.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
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сша, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank, в мире
США, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank, В мире
Американский миллиардер предрек крах экономике США

Основатель Citadel Гриффин заявил о крушении американского капитализма у всех на глазах

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин назвал обнародованный американскими властями пакет мер по спасению банка Silicon Valley доказательством того, что американский капитализм "рушится у нас на глазах", сообщила Financial Times.
«

"Формально США — экономика капиталистическая, и она рушится на наших глазах", — рассказал предприниматель в интервью для газеты.

Миллиардер — основатель компании Citadel раскритиковал решение американского правительства спасти вкладчиков, назвав это серьезным нарушением финансовой дисциплины.
По его мнению, это было бы превосходным уроком морального риска, поскольку убытки для вкладчиков были бы несущественными, что привело бы к повышению значения управления рисками.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
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СШАФедеральная резервная система СШАБанкротство Silicon Valley BankВ мире
 
 
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