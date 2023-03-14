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Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков - РИА Новости, 14.03.2023
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03:52 14.03.2023 (обновлено: 16:01 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/krakh-1857678572.html
Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков
Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков - РИА Новости, 14.03.2023
Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков
Финансовый хаос, к которому приведет крах крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик и бывший... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T03:52
2023-03-14T16:01
франция
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Финансовый хаос, к которому приведет крах крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Ранее стало известно, что из-за краха американского SVB на рынке произошел "сброс" акций аналогичных банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
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франция, украина, вооруженные силы украины, в мире
Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков

Французский политик Филиппо: крах западных банков может привести к третьей мировой войне

© AP Photo / Yuki IwamuraПосетитель в отделении Signature Bank в Нью-Йорке
Посетитель в отделении Signature Bank в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Yuki Iwamura
Посетитель в отделении Signature Bank в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Финансовый хаос, к которому приведет крах крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
«

"Crédit Suisse (Швейцарский финансовый конгломерат. — Прим. ред.) разваливается, Парижская фондовая биржа — тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!" — заявил политик.

Ранее стало известно, что из-за краха американского SVB на рынке произошел "сброс" акций аналогичных банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
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