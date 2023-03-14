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Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков
Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков - РИА Новости, 14.03.2023
Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков
Финансовый хаос, к которому приведет крах крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик и бывший... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T03:52
2023-03-14T03:52
2023-03-14T16:01
франция
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Финансовый хаос, к которому приведет крах крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Ранее стало известно, что из-за краха американского SVB на рынке произошел "сброс" акций аналогичных банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
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франция, украина, вооруженные силы украины, в мире
Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков
Французский политик Филиппо: крах западных банков может привести к третьей мировой войне