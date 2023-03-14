https://ria.ru/20230314/krakh-1857678572.html

Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков

Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков - РИА Новости, 14.03.2023

Во Франции рассказали, к каким последствиям приведет крах западных банков

Финансовый хаос, к которому приведет крах крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик и бывший... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T03:52

2023-03-14T03:52

2023-03-14T16:01

франция

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Финансовый хаос, к которому приведет крах крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Ранее стало известно, что из-за краха американского SVB на рынке произошел "сброс" акций аналогичных банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.

https://ria.ru/20230314/sanktsii-1857676980.html

франция

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франция, украина, вооруженные силы украины, в мире