https://ria.ru/20230314/kot-1857878645.html
Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны
Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны - РИА Новости, 14.03.2023
Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны
Московские спасатели помогли коту, на которого напала стая ворон на юге Москвы, сильно пострадавшее животное лежало на льду Москвы-реки, сообщается в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:45
2023-03-14T19:45
2023-03-14T19:45
москва
россия
происшествия
коты
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857877683_0:232:1200:907_1920x0_80_0_0_467e86caf9e410939268cd0d7e7bd71e.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские спасатели помогли коту, на которого напала стая ворон на юге Москвы, сильно пострадавшее животное лежало на льду Москвы-реки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня днем на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал о лежащем на льду Москвы-реки коте. На него напали вороны. Сильно пострадавшее животное обнаружили в районе дома №6 на Коломенской набережной в ЮАО. Усатого передали неравнодушной женщине, которая и вызывала спасателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что москвичка отвезла кота в ветеринарную клинику.
https://ria.ru/20230309/senya-1856812575.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857877683_0:153:1200:1053_1920x0_80_0_0_9cb971fe5fe197c3032e09f0bf7650b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия, коты, животные
Москва, Россия, Происшествия, коты, Животные
Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны
Московские спасатели помогли коту, на которого напала стая ворон на юге столицы