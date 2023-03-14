https://ria.ru/20230314/kot-1857878645.html

Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны

Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны - РИА Новости, 14.03.2023

Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны

Московские спасатели помогли коту, на которого напала стая ворон на юге Москвы, сильно пострадавшее животное лежало на льду Москвы-реки, сообщается в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:45

2023-03-14T19:45

2023-03-14T19:45

москва

россия

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животные

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские спасатели помогли коту, на которого напала стая ворон на юге Москвы, сильно пострадавшее животное лежало на льду Москвы-реки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня днем на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал о лежащем на льду Москвы-реки коте. На него напали вороны. Сильно пострадавшее животное обнаружили в районе дома №6 на Коломенской набережной в ЮАО. Усатого передали неравнодушной женщине, которая и вызывала спасателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что москвичка отвезла кота в ветеринарную клинику.

https://ria.ru/20230309/senya-1856812575.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, происшествия, коты, животные