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Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны - РИА Новости, 14.03.2023
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19:45 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/kot-1857878645.html
Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны
Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны - РИА Новости, 14.03.2023
Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны
Московские спасатели помогли коту, на которого напала стая ворон на юге Москвы, сильно пострадавшее животное лежало на льду Москвы-реки, сообщается в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:45
2023-03-14T19:45
москва
россия
происшествия
коты
животные
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские спасатели помогли коту, на которого напала стая ворон на юге Москвы, сильно пострадавшее животное лежало на льду Москвы-реки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня днем на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал о лежащем на льду Москвы-реки коте. На него напали вороны. Сильно пострадавшее животное обнаружили в районе дома №6 на Коломенской набережной в ЮАО. Усатого передали неравнодушной женщине, которая и вызывала спасателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что москвичка отвезла кота в ветеринарную клинику.
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москва, россия, происшествия, коты, животные
Москва, Россия, Происшествия, коты, Животные
Московские спасатели помогли коту, на которого напали вороны

Московские спасатели помогли коту, на которого напала стая ворон на юге столицы

© Фото : Городское хозяйство МосквыМосковские спасатели спасли кота от стаи ворон на Коломенской набережной
Московские спасатели спасли кота от стаи ворон на Коломенской набережной - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы
Московские спасатели спасли кота от стаи ворон на Коломенской набережной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московские спасатели помогли коту, на которого напала стая ворон на юге Москвы, сильно пострадавшее животное лежало на льду Москвы-реки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня днем на поисково-спасательную станцию "Кожухово" поступил сигнал о лежащем на льду Москвы-реки коте. На него напали вороны. Сильно пострадавшее животное обнаружили в районе дома №6 на Коломенской набережной в ЮАО. Усатого передали неравнодушной женщине, которая и вызывала спасателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичка отвезла кота в ветеринарную клинику.
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МоскваРоссияПроисшествиякотыЖивотные
 
 
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